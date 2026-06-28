Неспазване на предимство прати един в болница

Два автомобила са се блъснали в района на Божурище, съобщиха от МВР.
Единият водач е пострадал и е откаран в болница след катастрофата.
Изясняват се причините за инцидента, но най-вероятно става дума за отнето предимство, уточнява БНР.
Вследствие на силния удар, единият от автомобилите е изхвърчал край пътното платно, а колата е деформирана до неузнаваемост.
На мястото на произшествието се извършва оглед.
Трима души са загинали и 17 са ранени при 15 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.
От началото на годината при катастрофи са загинали 218 човека, а 3673 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите 183-ма през същия период на 2025 г. се отчитат с 35-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.