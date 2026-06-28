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Неспазване на предимство прати един в болница

Катастрофата е станала край Божурище

28.06.2026 | 16:45 ч. 1
Снимка: Скрийн фейсбук Катастрофи София

Снимка: Скрийн фейсбук Катастрофи София

Два автомобила са се блъснали в района на Божурище, съобщиха от МВР.

Единият водач е пострадал и е откаран в болница след катастрофата.

Изясняват се причините за инцидента, но най-вероятно става дума за отнето предимство, уточнява БНР.

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Вследствие на силния удар, единият от автомобилите е изхвърчал край пътното платно, а колата е деформирана до неузнаваемост.

На мястото на произшествието се извършва оглед.

Трима души са загинали и 17 са ранени при 15 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството. 

От началото на годината при катастрофи са загинали 218 човека, а 3673 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите 183-ма през същия период на 2025 г. се отчитат с 35-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.

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