Неспазване на предимство прати един в болница

Два автомобила са се блъснали в района на Божурище, съобщиха от МВР.

Единият водач е пострадал и е откаран в болница след катастрофата.

Изясняват се причините за инцидента, но най-вероятно става дума за отнето предимство, уточнява БНР.

Вследствие на силния удар, единият от автомобилите е изхвърчал край пътното платно, а колата е деформирана до неузнаваемост.

На мястото на произшествието се извършва оглед.

Трима души са загинали и 17 са ранени при 15 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

От началото на годината при катастрофи са загинали 218 човека, а 3673 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите 183-ма през същия период на 2025 г. се отчитат с 35-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.