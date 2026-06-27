Обвиненият за катастрофата край Мездра бил молен от спътниците си да намали

Обвиненият за катастрофата с две жертви край Мездра остава под стража, защитата няма да обжалва решението. Инцидентът стана в четвъртък вечерта при сблъсък между лек автомобил и мотопед, с който са пътували момче на 17 и момиче на 16 години.

Двадесетгодишният шофьор е бил предупреждаван от спътниците си да намали скоростта, каза пред журналисти прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева. По думите ѝ при разпитите спътниците на Д. Т., които са пълнолетни, са заявили, че са предупредили шофьора да намали скоростта.

„Веднъж след направена забележка е намалил, но след излизане преди участъка на произшествието Д. Т. отново е започнал да ускорява. Въпреки молбите на един от пътниците в автомобила, който, викайки му, го е молел да намали, той е заявил, че нищо няма да стане и заявил: „Аз и друг път съм правил така“, каза Начева. По думите ѝ са налице данни, че обвиняемият е любител на екстремното шофиране. Тя добави, че на мястото на катастрофата има знак за ограничение на скоростта, както и знак за опасен завой.

Производството продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Враца. „Предстои изготвянето на видеотехническа и автотехническа експертиза, разпити на свидетели и евентуално извършване на действия съобразно исканията на защитата. Целта на прокуратурата е в максимално кратък срок, включително с оглед на летния период, делото да приключи възможно най-бързо“, добави прокурор Начева, цитирана от БТА.

В хода на делото стана ясно, че двадесетгодишният младеж е имал свидетелство за управление на моторно превозно средство от януари тази година. До момента е имал едно нарушение на Закона за движението по пътищата – за неправилно паркиране. Съдията по делото Евгени Божидаров обяви в съдебната зала, че според събраните доказателства скоростта е била екстремна и липсват следи от спирачен път.

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