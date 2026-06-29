Иван Христанов: 7 млн. българи не знаят какво ядат

Има ли държавата реален контрол върху храната, която стига до трапезата ни? Според бившия министър на земеделието Иван Христанов проблемите в Българската агенция по безопасност на храните не могат да бъдат решени само със смяна на ръководства. По думите му системата се нуждае от разчистване на зависимости, повече ресурс за граничния контрол и истинска независимост на инспекторите.

Фалшиво масло в магазините

Коментарът му идва на фона на случая с фалшиво краве масло, предлагано в търговската мрежа. Става дума за продукт, обозначен като краве масло, но почти без краве мляко в състава си. Проверката е започнала след сигнал от трета фирма, която продава немско масло със същото наименование.

Комисията за защита на конкуренцията е наложила глоби за близо 310 000 евро на двете компании, предлагали продукта. От Агенцията по безопасност на храните увериха, че количествата от двете партиди вече са изтеглени от пазара и са насочени за унищожаване. Маслото е било продавано в магазините през миналата година.

"Хората се уплашиха, защото изведнъж отникъде се появи скандал, който касае здравето на децата ни", заяви Христанов в предаването "Денят ON AIR".

Христанов: Държавата изглежда безпомощна

Бившият земеделски министър отправи критики към държавата и начина, по който институциите реагират. По думите му същата държава, която е доказала, че може да действа "смело и решително" срещу "тези бандити, които правят това масло", в момента изглежда безпомощна. Според него вместо да премине в настъпление, тя влиза в обяснителен и оправдателен режим.

Христанов посочи това като голямата разлика между тогавашното управление и сегашното.

"КЗК в нито един момент не се обади и да каже "г-н министър, това, което вие разкрихте, се засича с наши разследвания, дайте да обединим сили и да продължим", коментира той.

Необяснимите количества мас

По думите му вниманието на тогавашното ръководство на БАБХ е било привлечено от необяснимо големи количества мас, пристигаща в огромни блокове. Христанов твърди, че в подобни блокове се крият наркотици и затова МВР е било сигнализирано веднага.

"Количеството мас беше необяснимо и това привлече вниманието на ръководството на БАБХ", заяви бившият министър пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че засечената от тях пратка е била прясно върната от търговската мрежа. По думите му след това тя се складира и се насочва към следващ клиент - малки магазини в малки населени места.

Обвинения за контрабанда и политически чадър

Христанов алармира и за контрабандна храна по българското Черноморие. Според него в момента там се изливат хиляди тонове такива продукти.

"Върви си като река и се излива в морето", заяви той.

Бившият министър твърди, че схемата с фалшивото масло съществува поне от 2009-2010 г., а единственото реално прекъсване, според него, е било по времето, когато той е бил министър.

"Единственото нормално прекъсване беше, докогато бях министър", каза Христанов.

По думите му от години има политически чадър за милиарди.

"Чадър винаги е имало и този чадър беше за малко разбит от нас. Те не са две фирми. Складът е под покровителството на Брендо. Има една официална фирма, чиято шефка 2012 г. е арестувана, но има огромна периферия от фирми. Утре ще ги сменят с две други фирми - нещата ще останат същите", предупреди той.

Христанов подчерта, че страхът от сблъсък с подобни схеми е реален, но според него още по-големият проблем е липсата на сигурност каква храна достига до хората.

"Всеки път, когато скачаме на някой бандит, се притесняваме, но повече се притесняваме от това че 7 млн. българи, включително и моите деца, не знаят какво ядат", заяви бившият земеделски министър.