Заради заплахата от Путин: Германия дава безпрецедентни правомощия на шпионите си

На германските разузнавателни служби ще бъде дадено разрешение да отвръщат на чуждестранни кибератаки и да прекъсват производството на оръжие във враждебни държави – това е най-мащабното разширяване на правомощията им през този век. Реформата в областта на разузнаването, одобрена от правителството в сряда, се подготвяше отдавна, но ще бъде подложена на парламентарно гласуване на фона на предполагаема руска атака с дрон срещу летището в Лайпциг, за която се смята, че е част от кампания на „ежедневна“ хибридна агресия срещу страната.

Германската служба за външно разузнаване (БНД), която е приблизително еквивалентна на MI6, и нейната вътрешна партньорска агенция, BfV, от години се оплакват, че строгите правни ограничения върху дейността им не им позволяват да се мерят с колегите си от други големи европейски държави като Великобритания и Франция, пише The Times.

БНД е описана от двама от бившите ѝ ръководители като „беззъб пазач“.

В неотдавнашна класация на европейските разузнавателни агенции, базирана на неофициално проучване сред западната разузнавателна общност, проведено от френския вестник L’Express, тя заема пето място, изпреварена не само от MI6, но и от френските, холандските и украинските си колеги

В центъра на законодателството е разрешението за "хакбек" или ответни кибератаки.

Доскоро те се възприемаха с такова опасение в Германия, че споменаването им беше премахнато от най-новата национална стратегия за сигурност на страната от 2023 г.

Очаква се той да бъде приет от Бундестага следващия месец. След влизането му в сила ИТ-специалистите на БНД ще могат да преминат в настъпление, когато се прецени, че съществува "непосредствена опасност за особено важен, защитен от закона интерес".

Те ще имат право да променят или изтриват данни на враждебни правителствени агенции, включително и да правят опити да изключат техните компютърни системи или да блокират финансовите им транзакции.

Законопроектът предвижда и други "активни мерки" на чужда територия, като например използването на оперативни служители или агенти за деактивиране на оръжията на враждебни държави или саботиране на тяхното производство.

Тези правомощия ще прекарат германските разузнавателни служби през значителен конституционен Рубикон.

Съгласно следвоенното споразумение на страната те традиционно бяха ограничени до ролята на „наблюдатели“, като се ограничаваха до събиране на разузнавателна информация и оставяха активната намеса на полицията, военните и прокуратурата.

Германски министри и представители на разузнавателните служби твърдят, че тази стъпка е необходима, за да се гарантира, че БНД може да бъде способен партньор на съюзническите разузнавателни агенции, които не са възпрепятствани от подобно ниво на бюрокрация.

Александър Добриндт, министърът на вътрешните работи, заяви, че това най-накрая ще даде на Германия "истински тайни служби".

През последните 12 месеца в европейските столици се води оживена дискусия относно преминаването към по-решителен модел на "хибридно възпиране", при който кампанията на Русия от полувоенни атаки би била наказвана с по-силни контрамерки.

Една от разглежданите възможности е предоставянето на повече помощ на Украйна за нанасяне на удари по цели на руска територия.

Въпреки това някои германски организации за защита на гражданските права, опозиционни политици и самите правителствени комисари по защита на данните изразяват притеснения относно разширяването на правомощията на разузнавателните агенции. Това се дължи отчасти на факта, че то замъглява разграничението между отговорностите на вътрешните и външните служби, като предоставя на БНД мандат да наблюдава някои цели в рамките на Германия.

Партията "Ляво" и крайнодясната "Алтернатива за Германия" предупредиха за риска, че реформата може да застраши основните права на германските граждани, особено предвид факта, че на службите ще бъде позволено да събират и съхраняват повече данни, както и да използват определени инструменти за изкуствен интелект за тяхната обработка.

Германия крие подробности за отбраната от депутатите поради опасения от изтичане на информация от "Алтернатива за Германия" към Русия.

Константин фон Ноц, висш депутат от партията на Зелените и експерт по национална сигурност, който преди това е председателствал парламентарната комисия за надзор към Бундестага, натоварена с наблюдението на БНД и другите служби, заяви, че и той е загрижен за липсата на прозрачност.

И все пак мащабът на заплахата, пред която е изправена Германия, беше категорично подчертан от очевидния опит за унищожаване на украински товарен самолет "Антонов" на летището в Лайпциг с дрон-бомба миналата седмица.

Досега Добриндт и други германски официални лица се въздържаха да сочат с пръст изрично към Русия, като вместо това приписаха атаката на "чужди сили" и я свързаха с по-широката хибридна война срещу страната им.

Изглежда, че е станала въпрос за сложна операция. Разследване на вестник Süddeutsche Zeitung и две обществени медии сочи, че дронът, превозващ около 600 грама експлозив „Семтекс“ в контейнер, е бил управляван от разстояние чрез антена за усилване на сигнала, поставена на дърво в близост до съоръжението.

Според доклада следите от ДНК, оставени върху дрона, са съвпаднали с тези на лице от Литва, въпреки че в доклада се омаловажават спекулациите за връзка с предишен хибриден инцидент, при който заподозрян руски агент в балтийската държава е изпратил запалителни устройства в Лайпциг, Бирмингам и Полша.