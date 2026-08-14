Откриха ценна находка при разкопките на средновековния град Русокастро

При археологическите проучвания на югозападната крепостна стена на средновековния град Русокастро е открита изцяло запазена желязна шпора, съобщиха от Регионалния исторически музей в Бургас. Находката е четвъртата подобна находка, открита за близо 20 години археологически проучвания на обекта.

Шпората е в отлично състояние и е от типа шпори с колелце, който се разпространява широко след XII-XIII век. По-ранните шпори са предимно с шипове, макар двата типа да продължават да се използват паралелно. Шпорите са неизменна част от снаряжението на конника. Те са познати още от античността, но получават широко разпространение през Средновековието, превръщайки се в характерен атрибут на конния воин и особено на рицаря. При получаването на рицарско достойнство на новопосветения рицар се връчвали и златни или позлатени шпори.

С шпорите е свързано и името на една от големите битки на Средновековието – Битката на златните шпори. На 11 юли 1302 г. край белгийския град Куртре френската рицарска армия на крал Филип Четвърти Хубави е разгромена от фламандското градско опълчение. След победата гражданите събират около 700 шпори от падналите рицари, откъдето идва и наименованието на битката, припомнят от музея.

Откритата в Русокастро шпора е важен индикатор за присъствието на военни конници в средновековния град. Находката вероятно е свързана и с други елементи от въоръжението, открити през предходните дни – 18 върхове на стрели, част от които са арбалетни. Някои от върховете са с подвити краища, което според археолозите е белег, че са участвали в бойни действия.

Археологическите разкопки в средновековния град Русокастро се финансират от Министерския съвет на Република България и Община Камено и се изпълняват от Регионалния исторически музей в Бургас. Обектът е определен като приоритетен за развитието на националния културен туризъм.