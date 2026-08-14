Турция изстрелва свой космически апарат до Луната в началото на 2027 г.

Турция планира да изстреля свой лунен космически апарат, оборудван с разработена в страната хибридна двигателна система, през първите месеци на 2027 г., заяви министърът на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър, цитиран от Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Каджър каза пред журналисти, че Турция е финализирала графика за изстрелване на мисията до Луната по време на събитието за наблюдение на небето, организирано от Турския съвет за научни и технологични изследвания (TUBITAK) в окръг Афионкарахисар, Западна Турция.

Каджър каза, че разработената в страната хибридна двигателна система на лунния апарат е преминала всички етапи на изпитване, като добави, че мисията ще осигури на Турция технологични възможности, с каквито разполагат само шепа държави.

Той отбеляза, че космическата инфраструктура се е превърнала в стратегически стълб на отбранителните способности на Турция, като посочи скорошните постижения в сателитните проекти, включително „Тюрксат 6А“ (Turksat 6A), „Имедже“(Imece), „Билсат“(Bilsat), „Расат“(Rasat) и „Гьоктюрк-2“(Gokturk-2).

Каджър каза, че се работи и по осигуряването на независим и икономически изгоден достъп до космоса чрез изграждането на собствен екваториален космодрум на Турция в Сомалия, който в бъдеще трябва да обслужва изстрелването на спътници и космически апарати, разработени в страната.

„Наближаваме момента, в който тези усилия ще позволят на Турция да произвежда ракети, способни да извеждат наши собствени спътници в космоса изцяло със собствени средства“, каза той.

„Екваториалните региони предлагат възможност за по-рентабилен достъп до космоса, като се използва скоростта на въртене на Земята“, добави той.

Каджър каза, че напредъкът се подкрепя от разрастваща се вътрешна космическа екосистема и че планираният космически технопарк към Близкоизточния технически университет (METU) ще обедини институции и компании за извършване на научноизследователска и развойна дейност.

Освен за самостоятелни възможности за извеждане на товари в космоса, Турция се подготвя да подпише споразумения за международно сътрудничество за разработване и производство на компоненти за нови космически станции и се стреми да участва в пилотирани научни мисии в космоса, заяви той.

Това се случва в момент, когато Анталия се подготвя да бъде домакин на 77-ия Международен астронавтичен конгрес (IAC) от 5 до 9 октомври, който се очаква да събере 10 000 участници от над 100 държави.

Каджър отбеляза, че събитието вече е подобрило предишните рекорди по брой предварителни регистрации и подаване на научни доклади и е на път да се превърне в един от най-големите научни форуми, провеждани в Турция.

Конгресът ще включва раздел, посветен на космическите стартъпи от ново поколение, като ще подчертае ролята на нововъзникващите начинания наред с утвърдените компании.