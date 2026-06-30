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Ремонти по магистрала „Струма“ и ключов път край морето

Направена е временна организация на движението

30.06.2026 | 07:52 ч. 1
Ремонти по магистрала „Струма“ и ключов път край морето

Въвеждат се временни ограничения за пътуващите по ключови маршрути, съобщиха от АПИ.

Заради полагане на маркировка от 8 до 17 часа във вторник се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на АМ „Струма“ между 72-ия и 73-ия километър. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Тази седмица има и

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До четвъртък между 20:00 и 7:00 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172-ия до 203-ия километър. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение.

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