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Пеевски иска НСО да разкрие колко струва охраната на всички, охранявани от 2013 г.

Информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес

30.06.2026 | 08:01 ч. Обновена: 30.06.2026 | 08:03 ч. 20
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 г. до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Допълнено е, че информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана. 

В съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски ще се обърне към Административния съд, който вече има и съдебна практика по темата.

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Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 хиляди лева за 10 месеца, съобщиха от пресцентъра на ДПС в понеделник. От формацията изразиха задоволство от решението на Административния съд в Добрич за оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски, припомня БТА.

 

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