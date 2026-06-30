Пеевски иска НСО да разкрие колко струва охраната на всички, охранявани от 2013 г.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 г. до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Допълнено е, че информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.

В съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски ще се обърне към Административния съд, който вече има и съдебна практика по темата.

Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 хиляди лева за 10 месеца, съобщиха от пресцентъра на ДПС в понеделник. От формацията изразиха задоволство от решението на Административния съд в Добрич за оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски, припомня БТА.