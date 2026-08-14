Милена Милотинова за критериите, критиките, билетите и подготовката за "Евровизия 2027"

Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027", а подготовката за мащабното международно събитие вече започва. Това обяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова в ефира на обществената телевизия.

По думите ѝ кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостната си концепция, инфраструктурата, транспортната свързаност, хотелската база и ангажираността на общината.

"Бургас представи най-силна цялостна кандидатура. Това обхваща място за провеждане на самото събитие, арената на Бургас, много силна ангажираност от страна на общината, транспортна свързаност, добра инфраструктура, добра база за хотелско настаняване. И също така визия как да направи цялостното преживяване, така че да включи целия град, а не само град Бургас и региона, и да стане едно запомнящо се събитие", заяви Милотинова.

Международна експертна оценка

Изборът на домакин е направен след комплексна оценка по множество критерии, обединени в пет основни направления. Документацията на кандидатите е била разгледана от международна експертна работна група.

"Оценката е комплексна, тя включва много критерии, които са в пет направления. Документацията е огромна, десетки страници, които са прегледани от експертната работна група с международно участие, в която се включват наши кадри от БНТ, които са участвали в подготовката за Евровизия в последните 10 - 15 години, EBU и международни експерти, които правят Евровизия от 15 години. Една международна оценителна група с изключително силна експертиза."

Милотинова подчерта, че организацията върви в тясна координация с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който определя критериите, насоките и стандартите за домакинството.

"В цялостния процес по организацията ние вървим стъпка по стъпка с EBU, ръка за ръка с EBU. Техни са критериите за избор на град домакин, техни са гидовете и насоките. Ние сме в непрекъсната връзка с онлайн срещи, онлайн сесии с тях и техните експерти. Правим всичко заедно в плътна координация, защото събитието е с огромен международен мащаб."

От победата във Виена към домакинството

Генералният директор на БНТ припомни и българската победа във Виена, като според нея тя е доказателство, че обществената телевизия има капацитет да изгради силен международен екип.

"Тук е мястото да кажем, че България, както казва и директорът на Евровизия Мартин Грийн, спечели във Виена с най-голямата възможна разлика в 70-годишната история на конкурса Евровизия. Не само във вота на публиката, но и във вота на журитата. Нещо повече: нашата изпълнителка взе наградата и за най-добро представяне, най-добър пърформанс, което означава, че БНТ има капацитета да подбере този международен екип, който да застане зад нашата изпълнителка ДАРА и който ни отведе до победата."

Тя припомни, че началото на българското участие е било съпътствано от критики, но екипът постепенно е надградил представянето.

"Спомняте си, че в началото прогнозите не бяха така благоприятни. Имаше много критики, включително за избора на изпълнител. След което обаче, стъпка по стъпка, заедно надграждахме и всъщност стигнахме до финала с този триумф. И мога да кажа, че наистина триумфално беше завръщането на България в Евровизия, защото БНТ в последните три години не беше участвала. Завърна се и то - така триумфално. Надяваме се да можем да покажем същото и при това домакинство, защото БНТ има капацитета да го направи, Бургас е отличен град домакин, а EBU е с нас през цялото време от спечелването на Евровизия през май месец във Виена до сега. На ежедневна и на ежеседмична база, стъпка по стъпка вървим заедно с тях."

Подготовката около "Арена Бургас" започва

Работата на място вече стартира. По думите на Милотинова терените около "Арена Бургас" ще бъдат подготвени за съпътстващата инфраструктура и постройките, необходими за конкурса.

"Бургас днес започва работа по домакинството. Имахме работна среща вчера с кмета на Бургас и с тази част от екипа му, която беше с него тук в София за подписването на договора. Днес започват заравняване на терените около зала "Арена Бургас", така че да ги подготвят за съпътстващите инфраструктура и постройки, които ще бъдат изградени около залата."

Предстои продължителна работа както за БНТ, така и за Община Бургас.

"Предстои много работа. БНТ има мотивиран екип, Община Бургас също има мотивиран екип. Този екип ни е даден поименно, той е определен още на етап конкурсна документация, така че се хващаме за работа и ще информираме обществеността за стъпките оттук нататък."

Амбицията е събитието да излезе извън Бургас

Милотинова подчерта, че домакинството няма да остане концентрирано само в Бургас. БНТ планира да включи и останалите общини, участвали в процедурата, чрез съпътстващи събития.

"Това, че Бургас печели домакинството, а останалите три общини, които кандидатстваха и всъщност подадоха доста добри кандидатури, не означава, че събитието ще бъде проведено само в един град. Ние заявихме готовност да поканим кметовете и да обсъдим с тях възможности за допълнителни събития, които да проведем в техните градове в рамките на съпътстващата програма на "Евровизия 2027" година. Те са много ентусиазирани да направим такива съпътстващи събития в техните градове и аз мисля, че ще го направим по най-добрия начин. Амбицията ни е наистина да направим едно събитие, което да бъде национално в рамките на този голям световен международен форум."

Концепцията предвижда да бъдат включени и населените места около Бургаския залив.

Милотинова коментира и информацията за повишени цени на хотелското настаняване след избора на града за домакин.

"Иска ми се да вярвам и мисля, че е така, че това са изолирани случаи на вдигане на цените, защото информацията, която ни е дадена от Община Бургас, е за 150 000 стаи, които вече са договорирани с определени хотели, които можете да намерите на сайта GoToBurgas. Те са с категории от 1 до 5 звезди и са на съвсем приемливи цени."

Пет основни групи критерии

По думите на Милотинова всички кандидати са били запознати предварително с условията и изискванията за домакинство.

"Критериите са много и те бяха представени в началото, още преди повече от месец, при обявяването на тази конкурсна процедура, когато поканихме кметовете и техните екипи в БНТ. Бяхме поканили и експерти от EBU и подробно разяснихме в рамките на два часа всички критерии. Също така им дадохме възможност да зададат своите въпроси както към БНТ, така и към EBU за уточняване на критериите там, където има неясноти за тях, и те го направиха."

Изискванията са били обединени в пет основни направления - инфраструктура, места за провеждане и техническо осигуряване; ангажираност, управление и способност за изпълнение; безопасност, сигурност и устойчивост; операции, транспорт и настаняване; както и брандиране, преживяване, комуникация и устойчивост.

"Нека да кажа, че критериите са най-общо обединени и в пет направления. Първото е инфраструктура, места за провеждане и техническо осигуряване. Второто направление е ангажираност, управление и способност за изпълнение на града домакин. Третото направление е безопасност, сигурност и устойчивост на града. Четвъртото направление е операции, транспорт и настаняване. И петото, както имах възможност да спомена и в началото на нашия разговор, е брандирането, преживяването, което градът ще даде на всички фенове и туристи, които дойдат за Евровизия. Комуникация и устойчивост."

Във всяка от тези категории е имало множество допълнителни изисквания.

"По тези пет направления има много подизисквания, които са съобразени и са включени в предложенията от различните градове и са разгледани детайлно от международната работна група, която работи по оценяването на тези градове."

Процедурата е продължила и след първоначалния преглед на документите. От кандидатите е била поискана допълнителна информация, като според Милотинова всички са имали равен достъп до въпросите и отговорите.

"Единият град слушаше въпросите и отговорите на другия град, другият град съответно на първия град, така че всичко беше направено по процедурата, така както го изисква EBU от нас и така както го съгласувахме с тях."

Финалната фаза е включвала представяне на решението пред Референтната група на конкурса.

"Финалът на този процес завърши със запознаването на Референтната група на Евровизия с решението на работната оценителна група. Референтната група - това е един вид борд, пред който ние представихме финалното решение на международната работна група по оценяването на градовете и цялата информация, довела до това решение."

В Референтната група участват представители на EBU и на градове, които са били домакини на конкурса през последните години.

"Тоест имаме много експертни нива, през които сме минали, докато достигнем до финалното решение."

"Политиката трябва да е далеч от Евровизия"

След обявяването на Бургас като домакин в социалните мрежи се появиха и критични реакции. Според Милотинова обаче предстоящото събитие е възможност страната да покаже, че може да организира международен форум от подобен мащаб.

"И аз се чудя защо не можем да се зарадваме на такова голямо събитие, което предстои да направи България. Това е уникален шанс за България да покаже, че може да организира международни събития от голям мащаб по перфектен начин. И мисля, че ние трябва да го направим точно по този начин."

Тя добави: "Мисля, че както слоганът на Евровизия е "Обединени от музиката", така и нашият лозунг трябва да бъде "Обединени за Евровизия 2027 година"."

Милотинова оцени положително и реакциите на останалите кандидати за домакинството.

"Видях реакциите на останалите трима кметове за това, че Бургас печели. И ми направиха силно впечатление. Поздравявам ги за тяхната много позитивна реакция и за желанието им да помагат в домакинството и да се включат в съпътстващи събития. Ние ще го направим в контакт с тях."

Тя направи паралел и с критиките, които съпътстваха избора на българския представител преди конкурса във Виена

.

"Много неща прегледах, които бяха казани в социалните мрежи. И това отново ме върна към онзи момент, в който БНТ преживя хейт, заедно с изпълнителката, която избра на национална селекция. Но всъщност БНТ тогава не се огъна, не се предаде, изпълнителката ни също."

Според нея именно от този слаб старт и неблагоприятните прогнози България е стигнала до победата.

"Защото ние сме държава с потенциал, ние сме държава с много таланти. Много хора тогава не вярваха, че България е способна да спечели Евровизия, но България го направи и доказа, че може. Нека да докажем и сега. Защото имаме отлична възможност да покажем едно добро домакинство. Ние можем да го направим."

На въпрос дали политически фактори са повлияли върху избора на Бургас, Милотинова беше категорична: "Политиката трябва да е далеч от Евровизия. И изборът на Бургас е изцяло експертен."

Не е задължително домакинът да бъде столица

Милотинова коментира и тезата, че конкурсът би трябвало да се провежда в столицата на държавата домакин. Според нея практиката през последните години показва точно обратното.

"Само в последните 10 години, преди Виена, конкурсът е повече в различни от столиците градове - провеждан в Базел, провеждан е в Ливърпул, провеждан е в Ротердам два пъти, през 2020 - 2021 година, провеждан е в Торино, провеждан е в Малмьо. Виждате, всички тези градове не са столици. Те са по-малки градове, но конкурсът е бил изключително успешен и е с много добра оценка от EBU."

Като пример тя посочи атмосферата в Базел.

"Между другото, атмосферата, която се създава в тези по-малки градове, както се случи в Базел, и всъщност този пример се дава и от феновете на Евровизия, че две седмици, по време на провеждането на конкурса, Базел е бил не просто Базел, Базел е бил градът на Евровизия. Градът е бил обединен, компактен около събитието и духът на Евровизия се е чувствал много силно за всички фенове."

По думите ѝ ефектът се усеща и от хората, които не успяват да присъстват на самите концерти.

"Включително за тези, които не са могли да закупят билети, не са могли да гледат на живо концертите и съпътстващите събития, а са били просто гости на града. И градът е спечелил страшно много от това домакинство."

Билети и избор на български представител

Разговорите за това кой ще представи България на "Евровизия 2027" ще започнат през следващите месеци.

Милотинова коментира и големия интерес към билетите, като уточни, че продажбата им все още не е започнала.

"Имаме много въпроси от страна на фенове, които искат да купят билети за Евровизия. Също така, нека да кажем тук, че билети ще могат да купят в следващите месеци, защото все още не е времето за това. Има централизирана система за билети на EBU. В момента, в който тя бъде пусната, ще има информация на сайта Eurovision2027.bg и на GoToBurgas. Също така и на сайта на Евровизия. Там ще има информация кога, как, по какъв начин се закупуват билети. Само искам да кажа на феновете, че трябва да направят предварителна регистрация, за да закупят билети. Предварителната регистрация могат да я направят по начина, по който е указано на специализирания сайт. Рано е още, при предишните домакинства към края на годината обикновено се пускат билетите в продажба. Това показва опитът. В момента, в който има готовност за това, ще оповестим."

Транспорт, хотели и туристически поток

Според Милотинова Бургас има сериозен опит в приемането на туристи и организацията на големи събития.

"Всъщност Бургас е градът, който приема най-много туристи на годишна база в България. Така че те имат огромен опит в приема на туристи, в логистиката, как туристите да стигнат до там, как да бъдат превозени, както и опит в настаняването и в изхранването на тези туристи, а и в осигуряването на развлечения и забавления във вид на концерти и други културни събития. Бургас има впечатляваща културна програма. Така че общината има опита и е достатъчно подготвена да поеме и този нов туристически поток, който предстои в следващата година."

Плановете включват използването не само на летище Бургас, но и на допълнителни транспортни връзки през София, Варна и Истанбул.

"Същевременно тази амбиция, която показва Бургас да включи освен собственото си летище и още три летища, извън летище Бургас, а именно - летище София, откъдето са договорени полети на националния превозвач от София до Бургас много по-често в дните на Евровизия, отколкото в останалите дни. Също - летище Варна, летище Истанбул, което е най-големият транспортен хъб в Европа. Всичко това показва амбицията Бургас наистина да се справи много добре с логистичната част на проекта, с транспорта на туристи, фенове, делегации и официални гости."

В заключение Милотинова призова усилията около домакинството да бъдат общи.

"Имаме увереността, че ще направим една много много добра Евровизия и на всички, които са настроени да критикуват, бих им казала: позволете ни да постигнем с общи усилия още една победа за България, включвайки целия потенциал на страната ни, с целия талант, който страната ни притежава. Ще го направим с международния екип, който ще наемем да реализираме заедно "Евровизия 2027" и с помощта на останалите три града, където ще направим изключително интересни и съпътстващи събития. Сигурна съм, защото съм убедена, че имат креативни екипи. И нека да оставим всички коментари за след това. Нека да подготвим събитията и тогава да коментираме. Най-доброто тепърва предстои, вероятно - и най-трудното в организацията."