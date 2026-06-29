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Охраната на Пеевски е струвала малко над 220 000 лв. за 10 месеца

Съдът задължи НСО да оповести разходите

29.06.2026 | 19:37 ч. 30
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От ДПС изразиха "искрено задоволство" от решението на Административния съд - Добрич, с което началникът на НСО ген. Емил Тонев трябва да оповести разходите за охраната на лидера на партията Делян Пеевски.

От формацията посочват, че Пеевски многократно е настоявал фактите около охраната му, назначена с решение на Комисия по закон, да бъдат публично осветени, за да се прекратят "спекулациите и лъжите" по темата. По думите им това досега е било отказвано с аргумента, че информацията е класифицирана.

"Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети, са едни обикновени лъжци", заявяват от ДПС.

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Според партията охраната на Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за период от 10 месеца. Оттам уточняват, че личният състав на НСО, изпълнявал тази задача, продължава да е част от службата и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, "защото те работят това".

В позицията си от ДПС цитират и думите, приписвани на Ейбрахам Линкълн: "Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време."

"А всички от ПП-ДБ се опитват да лъжат всички през цялото време. Няма шанс - истината винаги е по-силна от лъжата!", заявяват още от партията.

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