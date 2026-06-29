Охраната на Пеевски е струвала малко над 220 000 лв. за 10 месеца

От ДПС изразиха "искрено задоволство" от решението на Административния съд - Добрич, с което началникът на НСО ген. Емил Тонев трябва да оповести разходите за охраната на лидера на партията Делян Пеевски.

От формацията посочват, че Пеевски многократно е настоявал фактите около охраната му, назначена с решение на Комисия по закон, да бъдат публично осветени, за да се прекратят "спекулациите и лъжите" по темата. По думите им това досега е било отказвано с аргумента, че информацията е класифицирана.

"Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети, са едни обикновени лъжци", заявяват от ДПС.

Според партията охраната на Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за период от 10 месеца. Оттам уточняват, че личният състав на НСО, изпълнявал тази задача, продължава да е част от службата и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, "защото те работят това".

В позицията си от ДПС цитират и думите, приписвани на Ейбрахам Линкълн: "Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време."

"А всички от ПП-ДБ се опитват да лъжат всички през цялото време. Няма шанс - истината винаги е по-силна от лъжата!", заявяват още от партията.