Патрулният екип за уникалното дете, спасило майка си на пътя: Герой е

"Не знам как го направи." Така полицаите, които първи се отзовават на сигнала на автомагистрала "Струма", описват действията пред bTV на 12-годишното момиче, което успя да спаси живота на майка си, след като жената губи съзнание зад волана.

Инцидентът се случва вчера по обяд, докато двете пътували от София към Перник. В един момент на майката ѝ прилошава и тя губи съзнание, а автомобилът продължава да се движи по магистралата.

Първи към мястото тръгват полицейските екипи от Перник.

"Получихме сигнал, че 12-годишно дете управлява автомобил по автомагистрала "Струма". Разполагахме само с информация за марката на колата, и че е в сив или бял цвят. Нямахме регистрационен номер, нито модел. Представете си как се издирва такъв автомобил в натоварения трафик", разказа полицейският служител Денис Чолев.

По думите му униформените не са знаели дали автомобилът все още се движи, нито дали се намира на територията на София или Перник.

"Бяхме готови да го търсим навсякъде и да предприемем необходимите действия за спирането му", каза още той.

За щастие, когато екипът достига до автомобила, той вече е спрян в аварийната лента край 14-ия километър на магистралата.

"Майката беше на шофьорската седалка във видимо тежко състояние, а детето – до нея, силно притеснено. Опитахме се веднага да го успокоим и да разберем какво точно се е случило", разказаха полицаите.

Именно тогава става ясно как момичето е предотвратило тежка катастрофа.

"Когато майката губи съзнание, детето хваща волана и успява да задържи автомобила в лентата. Докато държи волана, се обажда на телефон 112 и разговаря с оператора. След това натиска старт-стоп бутона, за да изгаси двигателя, но автомобилът продължава да се движи по инерция. Въпреки това успява да го изведе в аварийната лента", разказа Денис Чолев.

По думите му в последните секунди момичето успява да натисне и спирачката с ръка.

"Точно тогава майката започва да идва в съзнание и автомобилът окончателно спира. Не знам как едно 12-годишно дете успя да направи всичко това. Наистина е нещо уникално", призна полицейският служител.

Той определи реакцията на момичето като изключително хладнокръвна.

"Да запази самообладание, да мисли толкова адекватно и да предприеме всички тези действия - това е героична постъпка. Уникално дете", каза още Чолев.

След спирането на автомобила на място пристига и екип на Спешна помощ.

Според Денис Чолев, когато са пристигнали майката е била в съзнание, но трудно е комуникирала, а детенцето било силно уплашено.

"Искам да благодарим за светкавичната реакция на медицинските екипи. Майката и детето бяха прегледани на място и транспортирани за допълнителни изследвания в болница", допълниха полицаите.

По думите на Чолев момичето не е успяло да обясни откъде е знаело какво да направи.

По последна информация майката е в добро общо състояние и не се налага да остане за болнично лечение.