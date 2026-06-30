Държавата влиза в Discord: Министерството събира идеи за цифрови услуги

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Финландия Н. Пр. Кирсти Похянкука. Двамата обсъдиха възможности за партньорство между иновационните екосистеми на България и Финландия, засилване на икономическото сътрудничество, привличане на инвестиции в сектори с висока добавена стойност и темата за киберсигурността.

"Дигиталното портфолио на публичния сектор е сред основните ни фокуси в министерството. Целта ни е модерна дигитална държава. Ускоряваме прехода към системи с изкуствен интелект", заяви Василев.

Той допълни, че негова лична цел е обществените услуги в България да станат достъпни, бързи и лесни както за гражданите, така и за бизнеса.

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Discord канал за идеи от ИТ общността

Министърът акцентира и върху открития преди дни Discord канал на ведомството. По думите му той дава възможност на заинтересованите страни бързо да изпращат предложения и идеи за разработването на цифрови услуги.

"Вече имаме над 3000 участници, предимно млади хора, с които обсъждаме какво искат да видят в публичния сектор и услугите", подчерта Василев.

Той отбеляза, че ИТ общността ще бъде канена да участва в съвместното разработване на нови дигитални продукти.

Всички услуги на едно място

Василев и посланик Похянкука обсъдиха и възможности за технологични партньорства при разработването на публични услуги.

"Следващата важна стъпка е събирането на всички услуги на едно място, за да бъдат удобни за гражданите, а не разпръснати в различни сайтове", заяви още министърът на иновациите и дигиталната трансформация.