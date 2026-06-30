Хванаха пияна жена, шофирала крадена италианска кола

Бързо производство за шофиране след употреба на алкохол е започнато в Районното полицейско управление в Свищов, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Тази нощ в 00:25 ч. в хода на специализирана полицейска операция в Свищов е спрян лек автомобил „Киа“ с италианска регистрация, управляван от 41-годишна жена от дунавския град.

Тестът с техническо средство отчита 2,17 промила алкохол в издишания от нея въздух. Жената е задържан за срок до 24 часа.

В хода на извършената допълнителна проверка е установено, че автомобилът е обявен за международно издирване в Националната Шенгенска информационна система като предмет на престъпление от Италия. Автомобилът е иззет.

В Районното управление в Свищов е образувано бързо производство, посочва БТА.