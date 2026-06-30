BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 71

Хванаха пияна жена, шофирала крадена италианска кола

Автомобилът е обявен за международно издирване

30.06.2026 | 14:35 ч. 1
Хванаха пияна жена, шофирала крадена италианска кола

Бързо производство за шофиране след употреба на алкохол е започнато в Районното полицейско управление в Свищов, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Тази нощ в 00:25 ч. в хода на специализирана полицейска операция в Свищов е спрян лек автомобил „Киа“ с италианска регистрация, управляван от 41-годишна жена от дунавския град. 

Тестът с техническо средство отчита 2,17 промила алкохол в издишания от нея въздух. Жената е задържан за срок до 24 часа.

В хода на извършената допълнителна проверка е установено, че автомобилът е обявен за международно издирване в Националната Шенгенска информационна система като предмет на престъпление от Италия. Автомобилът е иззет.

В Районното управление в Свищов е образувано бързо производство, посочва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Свищов алкохол краден автомобил
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem