Бюджетната комисия в НС прие да възложи на Сметната палата одити на НОИ, МТСП, МФ и АПИ

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие Проекти на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одити на бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), на Министерството на финансите (МФ), както и одит на съответствието на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за периода от 1 януари 2020 г. до първата половина на 2026 г.

Проекторешенията бяха внесени от председателя на бюджетна комисия и народен представител Константин Проданов и група депутати от ПГ на "Прогресивна България". Вчера те бяха анонсирани от Проданов и Стефан Белчев по време на брифинг в Народното събрание.

По време на дебата депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова попита как Сметната палата ще извърши одит на управлението на бюджета и имуществото на АПИ от периода от 2020 до 31 май 2026 г., при положение, че Агенцията няма самостоятелен бюджет.

"Бюджетът на АПИ е част от консолидирания бюджет на МРРБ и в рамките на този финансов одит, който извършва ежегодно Сметната палата се анализират всички счетоводни записвания, отразяват се всички счетоводни операции, свързани с начислявания на задължения, вземания, приходи, разходи. Как ще направите точно този одит, при положение, че АПИ няма самостоятелен бюджет, т.е. няма какво да одитирате", подчерта тя.

От Сметната палата обясниха, че няма да правят финансов одит, а одит на съответствието на финансовото управление и ще наблегнат изцяло на поетите ангажименти.

Отидите на НОИ, МТСП и МФ ще обхванат периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г., а този на АПИ ще обхване периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.