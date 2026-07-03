Фестивалът "Детство мое" в с. Чавдар ни връща към любими игри от миналото

Европейското село на България - Чавдар, се готви за фестивала "Детство мое". На него ще се играят любими игри от миналото и ще има десетки забавления.

"Говорихме, че в тези забързани времена започнахме да забравяме, че всички сме били деца и че всеки възрастен е едно пораснало дете. Искахме да възродим игрите от нашето детство, но по начин, по който да е интересен за съвременните деца. Ще участват и родители, и деца. Идеята е лятно преживяване, изпълнено с много емоции", каза кметът на селото Григор Даулов в студиото на "България сутрин".

Първият ден ще е насочен към забравените игри от детството.

"По-възрастните хора си спомнят "Дама", "Сляпа баба", скачането на въже, пукане на балони, морски шах, ще има и аниматори за по-малките деца, ще има и много награди. Ще има и награди и водещи, които ще обясняват правилата на игрите, за да няма хаос. Ще има и изработка на хвърчила", допълни Даулов в ефира на Bulgaria ON AIR.

На втория ден от 13:00 ч. в местността "Света Петка" хвърчилата ще могат да бъдат пуснати.

"Съвременните деца живеят в много различен социален и културен свят. Те не са виновни, че средата е такава, но нека им се покаже и друга форма, под която могат да си прекарат свободното време. Очакваме гости от София и други градове", подчерта кметът.

Фестивалът започва на 4 юли в 11:00 ч. в центъра на селото, като ще има няколко етапа на игрите.