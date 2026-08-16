Путин започна война срещу... разголените OnlyFans модели СНИМКИ

Сред най-странните неща, случили се по време на пандемията от COVID-19, беше възходът на OnlyFans. Основан през 2016 г. и сега с над четири милиона създатели и 370 милиона регистрирани потребители, сайтът се използва широко от звезди в сферата на забавленията за възрастни, които продават съдържанието си на зажаднели клиенти. Но не всички са доволни от масовото приемане на сайта.

През последните години Владимир Путин води кръстоносен поход срещу моделите на OnlyFans в Русия

Репресиите са част от по-широк стремеж за връщане на Русия към нейните "традиционни" ценности, който се засили масово след нахлуването в Украйна.

В цялата страна се провеждат акции, насочени към звезди на OnlyFans, както и към продуценти и оператори, които помагат за създаването на пикантни видеоклипове.

"В Русия се подготвя вълна от проверки на модели от OnlyFans и подобни услуги за възрастни. В момента служителите на реда активно анализират страниците на блогъри за съдържание, предназначено за лица над 18 години", съобщи руската новинарска агенция БАЗА по-рано тази година. Наказателните дела за производството на порнография бързо трупат обвиняеми."

Междувременно Moscow Times съобщи:

"В Русия започнаха да се образуват наказателни дела за порно в OnlyFans."

В Русия е законно да се гледа и съхранява порнография. Незаконно обаче е да се произвежда и разпространява.

Русия е една от многото страни, които предприеха мерки срещу сайтове като OnlyFans. Услугата е ограничена или напълно забранена в Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Иран, Пакистан, Китай, Турция и Беларус, както и в Индонезия, Малайзия и Филипините.

В Индия потребителите могат да гледат съдържание на платформата, но гражданите нямат право да публикуват съдържание в нея.

Но критиците на Русия казват, че Кремъл използва неясните си закони като претекст за селективно насочване към дисиденти и феминистки групи, докато продължава да се бори за традиционни ценности.

През юли московски съд осъди 21-годишната София Вершинина за създаване и споделяне на сексуално откровени видеоклипове онлайн. Прокурорите заявиха, че тя е спечелила 300 000 паунда от продажбата на видеоклипове на себе си в каналите на OnlyFans и Telegram от януари 2024 г. София, известна още като Соня Мармеладова, е спечелила толкова много, че е могла да отседне в елитен небостъргач-мезонет в Москва.

Властите поискаха звездата от OnlyFans да бъде осъдена на три години и половина в руска наказателна колония. Но след като тя се призна за виновна и изрази разкаяние за кариерата си, вместо това получи само тригодишна условна присъда, както и глоба от 45 000 паунда.

Условната ѝ присъда може да влезе в сила, ако наруши строгите условия.

Въпреки че златният ѝ iPhone 16 Pro Max остава при властите, секс играчките и аксесоарите, които са били взети като част от разследването, са ѝ върнати.

24-годишната звезда на OnlyFans Анастасия Овсянникова беше арестувана през юни по подозрение в незаконно производство и разпространение на порнография. Анастасия, която е известна още като Настя Холод, е работила като модел, преди да стане актриса за възрастни. Тя беше арестувана заедно с 30-годишния немски продуцент Лудвиг Кричкер. Домът му беше претърсен и производственото му оборудване беше иззето.

Анастасия беше известна с това, че правеше откровени видеоклипове с Диана Шуригина, друг създател на съдържание за OnlyFans, която също беше арестувана в Русия заради работата си. 27-годишната Диана е изправена пред шест години затвор в Русия, след като Кремъл я обвини в продажба на порнографско съдържание в OnlyFans. През юни полицията претърси апартамента ѝ, конфискувайки секс играчки, камери и друго оборудване за заснемане. Тя беше арестувана след завръщането си от дълъг престой в Бали, Индонезия, като местните медии съобщиха, че се е опитала да избяга обратно в югоизточна Азия преди да бъде задържана. Оттогава тя е поставена под домашен арест, докато прокурорите изграждат обвиненията си срещу нея.

Диана стана публична личност, след като се появи по руската телевизия само на 17 години, за да разкрие, че е била жертва на изнасилване предходната година. Тя каза, че докато празнувала рождения ден на приятел, Сергей Семенов - тогава на 21 години - се заключил в стая с нея, преди да я пребие и изнасили.

Случаят доведе до осем години затвор на Семенов. Присъдата му по-късно беше намалена на три години и три месеца, преди да бъде освободен условно година по-късно.

Лейтенантът на Путин в борбата с порнографията, който поема отговорност за репресиите, е 41-годишната Екатерина Мизулина

Тя е известният ръководител на руската Лига за безопасен интернет и член на Гражданската камара на Путин.

Носи се слухове, че е била в романтична връзка с Путин преди две години.

Мизулина, завършила Лондонското училище за ориенталски и африкански изследвания, се застъпва за строга цензура в интернет, което е довело до глоби и затворнически присъди за медийни организации и журналисти.

Нейната авторитарна жилка датира отдавна, тъй като тя изигра ключова роля в написването на прословутия руски закон за "гей пропагандата" през 2013 г.

Този закон криминализира показването на ЛГБТ+ съдържание на непълнолетни. Десет години по-късно той послужи като основа за решение на Върховния съд на Русия да определи международното ЛГБТ+ движение като "екстремистко", с което на практика го направи незаконно.

През юни тя съобщи, че 22-годишната риалити звезда Анастасия Брагина, е била заснета как се разхожда гола из Москва. Брагина, която беше обвинена в "разпространение на порнография сред деца", беше задържана в затвора за 14 дни. След освобождаването си тя беше арестувана отново по по-сериозни обвинения в "разпространение, показване или публично демонстриране на порнография чрез социални мрежи, приложения за съобщения или уебсайтове".

OnlyFans - чието предишно мнозинство беше украински гражданин, дарил 3,71 милиона паунда на благотворителни организации в страната след руската инвазия - временно забрани на руски създатели и клиенти да използват услугата през 2022 г. Rolling Stone съобщи, че след широкообхватни икономически санкции, наложени на Русия, услугата е блокирала акаунтите на хората.

Едно съобщение, изпратено от OnlyFans до създателите, гласеше:

"Моля, имайте предвид, че вашата страна не се поддържа за изплащания, следователно не можем да ви помогнем по този въпрос в момента."

По-късно фирмата се отказа от този ход, като говорител заяви:

"Техните акаунти ще имат пълна функционалност, стига да продължим да имаме методи за плащане, които да ги поддържат Не прекратяваме или спираме акаунти на създатели въз основа на местоположението на създателя и правим всичко възможно, за да подкрепим нашата общност."

Алана Еванс, президент на съюза на изпълнителите за възрастни Adult Performers’ Artists Guild (APAG), каза по това време:

"Сърцето ми е съкрушено за тях, защото мога да си представя колко трудни могат да бъдат нещата. Като оставим политиката настрана, те са хора."