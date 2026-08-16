Кои са тримата души в света, които могат да пътуват без паспорт?

Забравен паспорт у дома може да обърка плановете ви, но има трима души на света, които не е нужно да се тревожат за това.

Документът е от съществено значение за преминаване на граници, а в много страни е и основното доказателство за самоличност. Трима души в целия свят обаче не се нуждаят от този документ, за да пътуват.

Крал Чарлз III, императорът на Япония Нарухито и съпругата му, императрица Масако, са лицата които не се нуждаят от паспорт.

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В случая с британския монарх обяснението е, че британските паспорти се издават на негово име. По този начин, ако той имаше паспорт, това би означавало, че той сам би искал разрешение от себе си да напусне страната.

Тази привилегия обаче не се разпростира върху кралското семейство. Например, кралица Камила или принц Уилям се нуждаят от паспорт.

В Япония правилото датира от 1971 г., когато император Хирохито се подготвя за първото пътуване в чужбина на японски монарх. Министерството на външните работи тогава решава, че е неуместно императорите да спазват правилата, прилагани за гражданите. Поради това, преди пътуванията на император Нарухито и съпругата му, приемащата страна се обявява предварително. За останалите паспортът не трябва да липсва в багажа.