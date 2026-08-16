На ресторант в Пловдив: Седем рибки сафрид за 7,10 евро, пет пилешки сърчица за 8,75 евро

Седем рибки сафрид за 7,10 евро, пет пилешки сърчица за 8,75 евро и литър наливно вино за 28,50 евро разгневиха клиентка на ресторант в Пловдив. Жената публикува сметката си в социалните мрежи и обяви, че след последното посещение компанията ѝ смята да замени ресторантите с домашни сбирки.

Анелия Златанова посочва конкретно цената на наливното вино. По думите ѝ един литър е бил таксуван по 28,50 евро, докато според нея трилитров картон от същия тип напитка се продава за между 10 и 15 евро, съобщава БЛИЦ.

Другият детайл, който привлича вниманието ѝ, е порцията сафрид. Клиентката твърди, че срещу 7,10 евро е получила шест или седем малки риби, поставени върху намачкана хартия. Тя определя начина на сервиране като опит да се създаде впечатление за по-голям обем.

В сметката ѝ присъства и порция от пет пилешки сърчица за 8,75 евро. Златанова сравнява сегашния разход с предишните посещения на същата компания и твърди, че преди въвеждането на еврото общата им сметка не е надхвърляла 240 - 250 лева.

Публикацията предизвика спор в социалните мрежи

Част от коментиращите подкрепят недоволството от цените, а други напомнят, че стойността на храната и напитките е обявена в менюто преди поръчката.

Случаят от Пловдив се появява на фона на поредица от подобни публикации през това лято, при които клиенти показват касови бележки и менюта от различни заведения. Само преди седмици проверка на цените на сафрида установи, че на рибните пазари той се предлага между 4 и 9 евро за килограм, докато в ресторантите порция пържена риба достига между 7,50 и 15 евро.

При пловдивската сметка именно наливното вино предизвиква най-острата реакция на клиентката. При цена от 28,50 евро за литър четири литра излизат 114 евро. След преживяното Златанова е категорична - компанията ѝ вече предпочита срещите у дома пред вечерите в ресторант.