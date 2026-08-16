ГЕРБ за 100 дни на кабинета "Радев": Толерансът изтече, време е за отговорност

ПП ГЕРБ заяви, че 100-дневният период на политически толеранс към правителството на Румен Радев е приключил и оттук нататък партията ще оценява управлението спрямо собствените му обещания, заявени приоритети и постигнати резултати.

В позиция на партията се посочва, че след първите 100 дни кабинетът вече носи пълна отговорност за решенията си в областта на бюджета, цените, кадровата политика, външните отношения и реформите.

От ГЕРБ поставят на първо място състоянието на публичните финанси. Според партията правителството е започнало управлението при дефицит от 5,7% от БВП, като първоначално е обяснявало ситуацията с наследството от предишната власт. След внасянето на собствен бюджет обаче решенията за разходите, дефицита и дълга вече са изцяло отговорност на настоящото управление, заявяват от формацията.

Критики има и към забавянето на управленската програма, която според ГЕРБ се е появила практически на стотния ден от мандата. Партията смята, че след години на критики към начина, по който се управлява България, Румен Радев е трябвало да представи по-бързо конкретен план за действията на кабинета.

От ГЕРБ атакуват и кадровата политика на правителството, като посочват извършените смени в администрацията и публичните структури. Партията признава правото на всеки кабинет да сформира собствен екип, но настоява, че смяната на ръководители сама по себе си не представлява реформа. Според формацията трябва да бъдат показани конкретни резултати по отношение на прозрачността, ефективността и независимостта на институциите.

Цените са друг основен акцент в позицията. От ГЕРБ припомнят, че овладяването им е било обявено за приоритет и настояват правителството да покаже какъв реален ефект са имали предприетите проверки, комисии и други мерки върху разходите на домакинствата.

Партията отправя критики и към външната политика, като настоява България да има ясни и предвидими позиции в условията на международни конфликти. Според ГЕРБ отстояването на националния интерес предполага самостоятелност, но не и непоследователност пред партньорите и съюзниците на страната.

По отношение на реформите формацията настоява след първите 100 дни да бъдат представени конкретни срокове, законодателни промени, отговорни министри и измерими резултати в съдебната система, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията.

От ГЕРБ подчертават, че кабинетът разполага с парламентарно мнозинство, бюджет и необходимите инструменти за управление и затова вече не може да обяснява липсата на резултати с действията на предишни управляващи.

"Първите 100 дни бяха кредит на време. Оттук нататък вноските се плащат с резултати", е основното послание в позицията на партията.

Според ГЕРБ след изтичането на този период Румен Радев вече не може да бъде разглеждан като алтернатива на властта, а като човек, който носи пряка отговорност за управлението на страната.