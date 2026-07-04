Карадимов: 400% ръст на сигналите в КЗК за една година

Председателят на КЗК Росен Карадимов коментира, че има 400% ръст на сигналите през последната година.

Пред БНТ Карадимов представи отчета за първата година от работата на настоящия състав.

Според него увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията.

Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката.

"КЗК не е контролен орган, тя е регулаторен орган. Следователно трябва да навлезе в дълбочината на процесите и съобразно това да предлага решения – политически и управленски. Същевременно трябва да уплътнява своята компетентност в рамките на своите правомощия”, каза още председателят.

"За тази една година има 400% ръст на сигналите в комисията. Тези 400% показват, първо, че комисията е достатъчно видима, и второ – че има тежък дефицит на държавност”, каза в заключение Карадимов.