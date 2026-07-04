Осем хеликоптера са достатъчни за спешната помощ у нас

8 хеликоптера, 6 от които оперативни, са напълно достатъчни за България. “С тези хеликоптери се покрива 150-200 км в посока, в който разделен на 6 стратегически точки покрива цялата държава. Няма държава, която да има безкраен лимит от хеликоптери. Тоест, просто се анализира на база на 100 000 човека население”, каза д-р Мартин Малчев.

Пред bTV зам.- директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха заяви, че в стандарта за първична мисия въздушната линейка трябва да бъде активирана от наземен екип. Това, добави д-р Малчев, може да стане по всяко време.

“Такъв е случаят с катастрофата с тежката катастрофа с две загинали деца край Ямбол. Първият сигнал е от лекаря в линейката и най-вероятно ще се затрудни да стигне до там заради задръстване. Затова е активиран екипа на въздушната линейка”, разказва медикът.

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Всеки един лекарски екип на ЦСМП може да активира медицински хеликоптер, обясни той.

“Хеликоптерът не е като линейката, има процедури на безопасност на полета, които трябва да се минат, абсолютно всяка система има процес на пускане и установяване, че всичко е наред със системите и тогава излита. Това отнема грубо 7-8 минути. Това е абсолютно задължително”, казва д-р Малчев.

“Ако локацията е по-далече, може да се наложи доливане на гориво”, обяснява още той.

Малчев каза, че мисии извършват два хеликоптера.

“Това са наличните бази, Министерството на здравеопазването може да отговори по-добре относно базите. Базите и стопанисването на хеликоптерите е в ресора на Министерство на здравеопазването. Центъра за спешна помощ по въздуха се занимава с медицинската част”, уточни зам.-директорът.

Малчев обясни, че се изискват няколко процедури, за да има кацане на медицински хеликоптер, което изисква колаборация между различни институции.

Относно дали екипът е достатъчен, д-р Малчев обясни, че разполагат с достатъчно персонал и няма кадрови проблеми. Работният процес е обезпечен така, че дори при отсъствие на служители поради болничен или отпуск, дейността да не бъде прекъсвана и да продължи нормално.