Вятърът разнесе дима, покрил София, България е предложила помощ на Сърбия

Вследствие на вятъра димът се разнесе и няма данни за превишено задимяване, каза в ефира на bTV директорът на Главна дирекция (ГД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) главен комисар Александър Джартов.

Той обясни, че на територията на България е навлязъл облак дим, образуван от множеството пожари в Сърбия и Албания. По думите му опасност за страната заради тези пожари няма.

Служителите на ГДПБЗН се борят с 65 пожара в страната днес. В потушаването на пламъците участват 362-ма пожарникари, съобщи Джартов.

Той каза, че е имало леко пострадали огнеборци, които са добре и са изпратени за почивка у дома. Ситуацията постепенно се нормализира и голяма част от пожарите са овладени, увери гл. комисар Джартов.

По думите му е локализиран пожарът край Мездра.

България е предложила помощ за потушаване на пожара в Сърбия

България е предложила помощ за потушаване на пожара в Сърбия. Това става ясно от съобщение на МВнР.

Днес голям пожар в съседната страна предизвика силно задимяване в части от Западна България.

От МВнР заявяват, че са предприели спешни действия за изясняване на ситуацията.

Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш са в постоянен контакт с компетентните сръбски власти. Посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, намиращ се в трансграничен район, казват още от МВнР.

От там уверяват, че ще информират своевременно за развитие на обстановката.