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Пациент с множество травми е транспортиран с въздушна линейка от Смолян към "Пирогов"

Пострадалият е с черепно-мозъчна травма, счупени прешлени на гръбначния стълб и ребра

28.06.2026 | 17:45 ч. 0
Пациент с множество травми е транспортиран с въздушна линейка от Смолян към "Пирогов"

Пациент с множество травми е транспортиран днес с медицински хеликоптер от Смолян към УМБАЛСМ „Пирогов“ в София, заяви пред БТА д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Мъжът е в тежко състояние след падане от 3–4 метра височина при битов инцидент.

Транспортираният с въздушна линейка 76-годишен мъж е приет първоначално в Спешното отделение на областната болница в Смолян.

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Медицинският екип е установил, че пациентът е с черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и ребра, без данни за парализа. По преценка на дежурния екип е активирана системата за въздушна спешна медицинска помощ и пострадалият е транспортиран към „Пирогов“.

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