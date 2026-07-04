В кадър: Водолази търсят изчезналото дете в р. Струма

БГНЕС 1 / 13 / 13

Специален щаб, създаден в оперативен порядък, търси изчезналото дете в река Струма. Пристигналите от София водолази обхождат мястото около реката, където двете деца изчезнаха.

След часове търсене, все още не е намерено изчезналото дете, съобщава БГНЕС.

Тялото на едно от децата бе открито късно снощи. Става дума за момиче, чието тяло е намерено на около 150 метра от мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух.

"На този етап нямаме успех. Не може да се търси и с термокамери, защото ако детето е под водата, камерата няма да успее да го хване", каза Стефан Георгиев, началник отдел "Оперативна дейност" в отдел "Аварийна помощ и превенция" към Столична Община.

Часове в търсене

"Освен дрона на Столична община, са включени и два дрона на община Кюстендил. Става въпрос за труднодостъпни райони, възможно е водата да е завлякла тялото под вода, но и там се оглежда", каза Райчо Омерски, директор на ОДМВР-Кюстендил.

"Снощи до 01:30 ч. прекарахме тук на реката с доброволци, с екипите на Пожарна безопасност и на Областна дирекция на полицията – Кюстендил. За съжаление, след намиране тялото на едното детенце, след това не успяхме да открием тялото на второто. Днес продължават действията, очакваме водолазна група от София, която около 09:00 ч. ще започне претърсване на този вир, където се предполага, че е тялото на момченцето. Ако не го открият тук, продължаваме надолу по течението на реката. Има още два-три вира, където предполагаме, че може да го е отнесло течението тялото. И издирването ще продължи до намирането на момченцето", каза по-рано областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.

По думите му все още не е установено какво точно се е случило вчера покрай реката.

Какво точно се е случило?

"Това, което разбрахме, е, че са били баба и дядо с три внучета – братче и сестриче, които са... едното го намерихме, другото го издирват – и по-малко детенце, братовчедче, което е на 6 годинки. То е проявило истинско мъжество, като успяло да се изкачи на около 300 метра нагоре на главния път, да спре кола, да се обади на 112 и оттам се задейства процедурата. Има пълни синхрон и комуникация между институциите – Областна дирекция на полицията, Пожарна, Планинска спасителна служба. Благодарение и на доброволците, които се включиха. Хора от Бобошево с лодки също така помагаха. Организацията беше на ниво, но за съжаление не можахме да се поздравим с положителен резултат от издирването. Местните казват, че там на места вирът е между 7 и 9 метра, зависи от водното ниво на реката и от сезона, в който проверяваме, но е така известно място за скокове във вода – виждате, че има и въже", допълни Гергинов.

Сигналът за бедстващите хора е подаден в петък между 17:20 и 17:30 часа. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко от час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, Планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево.