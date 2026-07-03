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Трагедия: Баба и дядо се удавиха в Струма, издирват се двете им внучета

Намерено е 6-годишно дете, което е било с тях и е братовчед на издирваните деца

03.07.2026 | 20:18 ч. Обновена: 03.07.2026 | 20:53 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино. Две деца на 8 и 11 години се издирват по течението на реката, те са на възраст около 10 години. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията. Предполага се, че семейството е било на пикник.

От разказ на областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов става ясно, че двете внучета са започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят, съобщи "Нова телевизия". Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 8-10 м. по информация на Гергинов.

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С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, което е намерено в добро състояние.  То е братовчед на издирваните деца. 
В издирването на изчезналите две момчета се включиха полицията и доброволци, пуснати са дронове. 

"Всичко необходимо е предоставено, а полицията и пожарната са на терен. Имаме добра организация", споделя още Гергинов.

Столичната община изпрати специализиран екип да се включи в издирването 

Столичната община (СО) изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирването на двете деца край река Струма.

Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те отпътуваха незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие, съообщиха от СО.

В този тежък момент мислите ни са с близките на загиналите. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и се надяваме издирвателната операция да даде надежда, посочват от СО.

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