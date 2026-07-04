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Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в р. Струма

В издирването днес ще се включат и водолази

04.07.2026 | 09:10 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Издирването на второто дете, което спасителите търсят във водите на река Струма, продължи цяла нощ, съобщава БНТ.

При трагедията край Кюстендилското село Пастух се удави възрастно семейство и едно дете.

Второто продължава да е в неизвестност, на място има спасители от София със специализирана техника. 

Днес се очаква да се включат и водолази.

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Три деца - на 8, 11 и 6 г. били на пикник с баба си и дядо си. Решили да влязат във вир на Струма, който бил дълбок няколко метра. Бабата и дядото са намерени мъртви в реката. 6-годишното дете не е влизало във водата, то е излязло на шосето, за да повика помощ. То е в шок, но е невредимо. 

Семейството е от Дупница.

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спасителна акция дете река Струма водолази
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