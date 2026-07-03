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Открито е тялото на едно от децата в река Струма

Продължава издирването на второто. Бабата и дядото също бяха намерени

03.07.2026 | 22:47 ч. Обновена: 03.07.2026 | 22:47 ч. 0
Снимка: БНТ

Снимка: БНТ

Намерено е тялото на едно от децата, които се издирват в река Струма, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Тялото е на момиче и е открито на 150 метра от мястото на индидента край с. Пастух, Кюстендилско, уточниха от полицията.

Операцията по издирването на другото дете продължава.  

Привечер двама възрастни бяха открити удавени в река Струма, край село Пастух, Кюстендилско. Специализирани екипи издирваха две деца на 8 и 11 години. 

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Възрастните хора са били с три деца, едно от които бе открито невредимо, съобщиха за БТА от ОДМВР - Кюстендил. От полицията обясниха, че намереното дете не е влизало в реката, а е тръгнало да тича по пътя, за да повика помощ.

На мястото на инцидента бе изпратен и специализиран екип на Столичната община. Екипът включва двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. 
От Столична община също бе изпратена помощ. 

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