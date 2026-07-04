Парад на ретро коли в Бургас с благотворителна кауза

19-то поредно издание на Ретро парад в Бургас този път е с благотворителна кауза в подкрепа на Фондация “Искам бебе”, съобщава Bulgaria ON AIR.

Събитието се провежда на алеите пред Експоцентър "Флора" и събира над 100 класически автомобила и мотоциклета от България и Балканите.

На парада са изложени класически автомобили от 30-те до 80-те години на миналия век, както и военна машина от Втората световна война, определяна като първия дрон в света.

"Има Mercedes на колега от бургаския клуб. Той го реставрира 3-4 години и сега прави своя дебют. Имаме и дрон от Втората световна война. Представени са най-различни американски и английски автомобили, както и, разбира се, социалистически модели. Има и малолитражки BMW – това е единственият опит на BMW да произвежда такива автомобили след войната. Така че има какво да се види", каза организаторът Димо Джамбазов.

"През 1978 година това е бил най-бързият автомобил в Америка в ускорението от 0 до 100 мили в час. Всъщност е бил малко по-бърз и от Corvette, произведен през същата година. От този модел са произведени 2178 бройки. В момента е много търсен сред колекционерите и бих казал, че е рядък модел", сподели Борислав Муравенов.

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