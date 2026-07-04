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Повдигнаха обвинения на директора на ВиК-Бургас и на негов служител

Двамата остават в ареста за 72 часа

04.07.2026 | 14:53 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

При вчерашната акция на ГДБОП във ВиК-Бургас бяха задържани 13 души. На Цветан Мирчев, изпълнителен директор на дружеството, както и на още един служител, прокуратурата е повдигнала обвинения, съобщава bTV.

На изпълнителния директор на ВиК Бургас Цветан Мирчев и на още един служител от дружеството, прокуратурата е повдигнала обвинения. Това научи bTV от прокуратурата в Бургас.

Срещу Мирчев обвинението е за умишлена безстопанственост, а срещу неговия подчинен - за помагачество.

Двамата остават в ареста за 72 часа, като се очаква в понеделник от държавното обвинение да искат и постоянното им задържане. Тогава се очакват и подробности във връзка с проведената преди два дни акция на ГДБОП във ВиК Бургас.

Операцията на ГДБОП вчера продължи над 8 часа. В късния следобед служители на ГДБОП изведоха от сградата заместник-директора Пламена Жечева.

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ВиК Бургас ГДБОП акция задържани прокуратура обвинения
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