Акция на ГДБОП, влезе в централата на ВиК-Бургас

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК-Бургас малко преди 9 часа тази сутрин, съобщава Нова тв.

Спецакцията е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място ГДБОП извършва проверки като са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица.

Проверяват се кабинети на ръководството. Предполага се, че по време на акцията директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.