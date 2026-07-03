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Акция на ГДБОП, влезе в централата на ВиК-Бургас

Преди дни шефът на дружеството беше арестуван в Несебър

03.07.2026 | 11:45 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК-Бургас малко преди 9 часа тази сутрин, съобщава Нова тв.

Спецакцията е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място ГДБОП извършва проверки като са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица.

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Проверяват се кабинети на ръководството. Предполага се, че по време на акцията директорът на  дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.

 

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акция ВиК-Бургас ГДБОП проверка документи Цветан Мирчев
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