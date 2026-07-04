Бунгала и каравана са изгорели до плажа край Черноморец

Голям пожар избухна този следобед в района на Черноморец. По първоначална информация са изгорели три бунгала и една каравана.

Туристите в района на инцидента са евакуирани. Пожарникарите се опитват да локализират огъня, за да не обхване съседни постройки в зоната за къмпингуване край местността Червенка.

По първоначална информация огънят е тръгнал от кухнята на едното бунгало. Пожарът е обхванал постройката с четири-пет стаи, след което се е разпространил и към съседното бунгало. По време на инцидента туристите, които са били настанени в бунгалата, са се намирали на плажа. Няма пострадали, уточни ст. комисар Николаев.

Сигналът за пожара е подаден около 15:15 часа. Огънят е локализиран и потушен от три екипа на пожарната. Към момента директорът на пожарната в Бургас ст. комисар Николаев е на мястото на пожара.