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Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот

Полетите са платени от мен и моето семейство, каза лидерът на ДПС

02.07.2026 | 12:42 ч. 23
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски излезе с позиция по повод частните полети и самолети. Пеевски коментира и изказването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев от трибуната на НС.

“За всичко, за което съм подал сигнали, министър Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство”, каза Пеевски пред журналисти в кулоарите.

"Оттук нататък моят личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при положение че публичен ресурс не е ползван за моя личен живот", допълни Пеевски.

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Припомняме, че сигнал до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, извършени от структури на МВР, включително от ГДБОП, подаде адвокатът на лидера на ДПС Хамид Хамид

В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков, е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

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ДПС Делян Пеевски частни полети личен живот сигнал Иван Демерджиев
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