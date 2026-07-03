Демерджиев към Стоянов: Сигналите му станаха монотонно известни

“Сигналите на Калин Стоянов вече станаха монотонно известни. Зад подаването на сигнали от Калин Стоянов не стои нищо друго освен натискът на Пеевски“, каза в отговор на заканата Иван Демерджиев.

По-рано от кулоарите на НС депутатът от ДПС Калин Стоянов каза, че ще подаде сигнал до прокуратурата и до и.ф. главния прокурор във връзка с разкриването на информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски.

По думите му, ако Пеевски и Десислава Атанасова са толкова уверени, че изнесените факти не са верни, остава въпросът защо тази информация не фигурира в регистрите на “Гранична полиция“.

Напрежението между управляващите и ДПС се изостри след парламентарното изслушване на Демерджиев, по време на което той представи информация за пътуванията на Делян Пеевски с частни самолети и заяви, че по част от тях вече се извършват проверки.