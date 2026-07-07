В София връчват акта на Емрах Стораро за гафа в Созопол

Актът за нарушението на Закона за движение по пътищата на Емрах Стораро ще бъде връчен в София. Певецът ще бъде разпитан в Шесто районно управление по местоживеене, съобщават от ОДМВР - Бургас, цитирани от bTV.

По информация на полицията Емрах Стораро се очаква да пристигне в Созопол на 12 юли, когато има планирано участие в морския град.

Малкият син на Тони Стораро отново привлече медийното внимание, след като беше заснет да шофира автомобила си в пешеходна зона в Созопол. Емрах сам призна, че е бил зад волана, оправдавайки се, че и други коли са минали от там.

"Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се и т.н. И какво се случва? Емрах е на първа страница, защото е минал през пешеходна зона. Това нормално ли е според вас? Защото мога да пея, защото баща ми е еди си кой си, брат ми е еди си кой си..." коментира още той във видео, публикувано в Instagram профила му.

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След случая кметът на Созопол Тихомир Янакиев сигнализира полицията и поиска водачът да бъде санкциониран.

От ОДМВР - Бургас уточниха, че проверката по случая продължава.

Последва и остра реакция от Обществения съвет на Созопол

"От два-три дни в Созопол витае сериозно недоволство от действията на този младеж - Емрах Стораро, тази, както го представят, мега галактическа звезда. Ако беше толкова умен, колкото се представя в чалга индустрията, всички щяхме да сме доволни. Това е знаково място - арката, където на официални празници отдаваме заслужена почит на нашите герои, поднасяме венци и цветя. Ако Емрах си е помислил, че това е Триумфалната арка в Париж, нека отиде и направи същото там", каза Васил Тодоров.

Още на следващия ден общината взе мерки и монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически възпрепятстват навлизането на автомобили в пешеходната зона.