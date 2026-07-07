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Експлозии разтърсиха Дамаск по време на посещението на Макрон ВИДЕО

До момента никоя група не е поела отговорност за инцидента

07.07.2026 | 11:00 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

В Дамаск се чуха експлозии по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон, съобщава Euronews. Съобщава се за две експлозии в сирийската столица Дамаск, близо до централата на Министерството на туризма, в част от града, където отсяда френският президент Еманюел Макрон.

Местните медии съобщават, че взривовете са били причинени от серия взривни устройства, които са детонирали около хотела, като засега няма информация за евентуални жертви или за мащаба на щетите.

До момента никоя група не е поела отговорност за инцидента.

Макрон пристигна в Сирия в понеделник за първото посещение на държавен глава от Западна Европа, откакто новите власти в Сирия поеха властта.

Сирийската държавна информационна агенция SANA съобщи, че Макрон е на посещение с бизнес делегация, за да обсъди регионалната сигурност, както и възможностите за бизнес и инвестиции.

Френският президент беше посрещнат на летището в Дамаск от сирийския външен министър Асад ал-Шибани.

 

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