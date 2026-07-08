Асен Василев: Договорът с "Боташ" трябва да бъде прекратен, а не замразен

Премиерът Румен Радев прави неверни твърдения за управлението на кабинета "Петков". Именно служебното правителство е отказало договорените доставки на втечнен природен газ, а впоследствие е подписало неизгодния договор с турската компания "Боташ". Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПГ на ПП Асен Василев в кулоарите на парламента.

"Само ще припомня на господин Радев, че освен двата танкера, които бяха получени по времето на кабинета "Петков", бяха договорени още пет танкера втечнен газ, които бяха напълно достатъчни България да премине през зимата. Само че правителството на Гълъб Донев ги отказа, след което подписа абсолютно неизгодния за България договор с "Боташ", каза Василев.

Някои български политици явно страдат от амнезия, каза още Василев.

Припомняме, че Румен Радев заяви, че "България високо цени приятелските си отношения с Турция и високо цени подкрепата, която ни оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ".

По думите му решението за временно замразяване на плащанията по договора не решава проблема. "Въпросът е защо договорът с "Боташ" не бъде прекратен. Замразяването за 15 месеца оставя още девет години, през които България ще трябва да плаща по 500 хиляди долара на ден", заяви лидерът на ПП.

Асен Василев потвърди тезата си, че договорът е изключително неизгоден за България и разкритикува липсата на публичност около документа.

"Плащаме, без да получаваме нищо. Това е директно нарушаване на българския национален интерес. Може би, когато господин Радев говори за национален интерес, има предвид нечий друг национален интерес, но не и българския. Когато става въпрос за милиарди от джоба на българските данъкоплатци, тези договори трябва да бъдат достояние поне на Народното събрание", заяви Василев.

Запитан дали смята, че договорът с "Боташ" защитава интересите на Турция, той отговори: "Смятам, че с договора с "Боташ" се защитава нечий национален интерес, но със сигурност не българският".

Василев коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс, свързани с откриването на секции извън Европейския съюз. Според него не вижда връзка между тези предложения и преговорите около договора с "Боташ".

„Силно се съмнявам, че това е част от сделката. Тук става въпрос за многомилиарден договор. Ако турската страна е успяла да накара някой български политик да ѝ обещае тези милиарди и да ги подпише в договор, не вярвам да се откаже заради подобна причина“, заяви той.

По повод преизбирането на Антон Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване", лидерът на ПП заяви, че има резерви към работата му.