Прогноза: Франция е с най-големи шансове за световната титла

Суперкомпютърът на британската аналитична компания Опта изключи настоящия световен шампион Аржентина от топ 3 на фаворитите за титлата от Мондиал 2026.

Алгоритимът на компанията показва, че с най-големи шансове за краен триумф е Франция. Шансовете на футболистите на Дидие Дешан са оценявани на 27,62 процента, което е малко над една четвърт. Те обаче спадат спрямо фазата на осминафиналите, когато компютърът предвиждаше 28,89 процента за краен триумф на "петлите".

На втора позиция е поставен тимът на Испания, чиито шансове са оценени на 21,54 процента. Европейските шампиони увеличиха сериозно възможностите си за победа с отстраняване на Португалия на осминафиналите. Преди иберийското дерби техните шансове се оценяваха на малко над 12 процента.

Тройката се допълва от Англия със 17,06 процента шанс да спечели титлата за пръв път от 60 години. Англичаните са другият голям печеливш след фазата на осминафиналите, тъй като преди нея Опта им даваше само 8 процента шанс.

Аржентина е на четвърта позиция с 15,9 процента. "Гаучосите" бяха втори според алгоритъма преди срещата с Египет, когато техните възможности се оценяваха на 16,32 процента.

Според Опта краен триумф на останалите четири четвъртфиналиста - Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария, би бил истинска сензация, като техните възможности се оценяват между 6,5 и 3,5 процента това да се случи.

(БТА)