Пловдив влиза в ритъма на Phillgood и Hills of Rock

По-малко от две седмици преди официалния старт на горещите музикални дни в Пловдив фестивалното настроение вече излиза извън Гребната база и превзема улиците на града. Phillgood Month 2026 обединява усилията на Fest Team, фондация "Пловдив 2019" и Община Пловдив, за да свърже двата големи юлски фестивала - Phillgood от 17 до 19 юли и Hills of Rock от 24 до 26 юли, в един общ месец под мотото One City. One Heartbeat.

Идеята е Пловдив да живее, звучи и изглежда като фестивал още преди първите концерти. Нов мащабен графит, фото кътчета, вечерни визуални и аудио инсталации, жива фестивална зона в центъра, 16 бара с авторски коктейли и лимитирани подложки за чаши, колекционерска двуезична книжка и празнична украса по най-оживените места превръщат града в естествено продължение на фестивалната сцена.

"Фестивалните градове в Европа се разпознават от първия момент, в който стъпиш в града. Фестивалът се усеща и на площада, и върху фасадите, и в бара на ъгъла, още дни преди да удари първият акорд. Точно това изграждаме в Пловдив заедно с Община Пловдив и Общинска фондация "Пловдив 2019". Phillgood Month свързва Phillgood и Hills of Rock в месец, в който градът и сцената имат общ пулс. Желанието ни е гостите и гражданите на града да усетят и станат част от тази обща енергия", казва Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team.

Форматът стъпва върху модел, добре познат от европейските градове, които са изградили идентичността си около своите фестивали. С Phillgood Month Пловдив прави същата крачка с участието на Общината, местния бизнес и артистичната общност. Над една четвърт от продадените билети за Phillgood са купени от публика извън България, което означава, че за хиляди международни гости първата среща с фестивала няма да бъде на Гребната база, а в Капана.

От тази седмица на площад "Стефан Стамболов" отваря фестивалната зона на Phillgood Month - място за официалния мърч на фестивалите на Fest Team, срещи и информация за цялата програма. Всяка вечер фасадата на Дома на културата "Борис Христов" ще се превръща във фестивален екран, а брандирани гирлянди с фестивални флагчета ще украсят Малката главна, Капана и площад "Централен".

Между 11 и 15 юли графити артистът NASSIMO ще създаде нов мащабен стенопис върху фасада на ул. "Христо Дюкмеджиев" в Капана. Процесът ще може да бъде наблюдаван на живо от минувачите, а готовата творба ще остане част от градската среда и след края на фестивалния сезон.

Фестивалният маршрут преминава през 16 от най-обичаните заведения в центъра на Пловдив, всяко обозначено с яркорозовия стикер на Phillgood. В тях гостите ще открият меню с шест авторски коктейла, вдъхновени от двата фестивала, както и лимитирани фестивални подложки за чаши. QR код на всяка маса отвежда към пълната програма, картата на локациите и официалната страница на инициативата One City. One Heartbeat. Правилата са прости: тръгни по стикерите, събери подложките, снимай се и сподели с #PhillGoodMonth.

Безплатна колекционерска двуезична книжка от 62 страници ще може да бъде намерена в участващите заведения и на ключови места в града - Котка и Мишка, Локал, клуб Фарго, бар Темпъл, бар Поща, бар СИПИ, Малките Конюшни, бар Фабрик, бар No Sense, бар Download, Bee Bop, клуб Найлона, Политико, клуб Контрабас, бар Сандъкъ и Bally Club. Изданието включва пълната програма на инициативата, фестивалите на Fest Team и градски гид с маршрути, забележителности и препоръки за Пловдив на български и английски език.

"Лятото в Пловдив винаги е специално, но тази година градът ще живее в ритъма на музиката през целия юли. PHILLGOOD е фестивал, който събира хората чрез добрата музика и доброто настроение. Неговата енергия ще се усеща не само на сцените, а из целия град. Пловдив отново ще покаже, че умее да бъде добър домакин на големи събития и вярвам, че пловдивчани и хилядите ни гости ще си тръгнат с хубави спомени от едно незабравимо преживяване", споделя Костадин Димитров, кмет на Пловдив.

Phillgood ще се проведе от 17 до 19 юли на Гребната база в Пловдив с три сцени - Phillgood, Phillcool и Phillrave, и програма с едни от най-влиятелните имена от световната и българската музикална сцена. Седмица по-късно, на 23 юли, идва Be4 Hills, а от 24 до 26 юли Hills of Rock поема щафетата и затваря фестивалния месец на Пловдив.