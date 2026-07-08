Слави Трифонов за "Боташ": На кой Румен Радев да вярвам?

Политиката е мръсна работа. Знам, знам какво ще ми кажете. Но това виждам отвътре, това виждам и отвън. Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във Фейсбук.
"И ще ви кажа защо е така. Първо, защото повечето хора, които участват в политиката, са мръсници и второ, защото същите тези лъжат като за световно. Е, добре де, замислете се. Днешният пример е историята с "Боташ". Кое е вярно сега - че това е един много изгоден договор за България, каквото твърдеше Румен Радев като президент, или че е много хубаво, че сега този договор е замразен за 15 месеца, каквото твърди Румен Радев като премиер? На кой Румен Радев да вярвам?", каза Трифонов.
"И на всичкото отгоре имаме да даваме 360 милиона евро, почти сме фалирали "Булгаргаз",
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теглим огромен нов дълг и въобще къде е истината? И най-вече - кое е полезно за нас и кое е правилно?", задава още въпроси Трифонов.
"Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България, и че, нямайте съмнение, на всички ще им се размине. Общо взето, както ви казах - мръсна работа!"