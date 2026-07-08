Тръмп нарече Испания ужасна и я заплаши, отговорът не закъсня

Испанското правителство публикува изявление в отговор на заповедта на Доналд Тръмп за прекратяване на търговията с Испания, което, според испанския вестник El País, е било подготвена в случай, че президентът на САЩ атакува страната на срещата на върха на НАТО.

В изявлението на кабинета на испанския премиер се казва:

"Испания приема тези изявления спокойно и нормално."

"Нашата страна поддържа отлични социални, културни и икономически отношения със САЩ и не е наше намерение това да се промени. Икономическите връзки се изграждат от частни компании, а не от правителства. Двустранните отношения между САЩ и Испания са полезни и за двете страни, както в търговската, така и в отбранителната сфера", гласи още изявлението.

Мадрид омаловажава подновената заплаха на Тръмп да прекрати цялата търговия с Испания

Източници от испанското правителство заявиха, че посрещат спокойно последната заплаха на президента на САЩ, добавяйки:

"Нашата страна поддържа отлични социални, културни и икономически отношения със САЩ и нямаме намерение да променяме това."

Те също така предложиха на хората да се замислят върху три неща:

"Първо, че САЩ имат търговски излишък с Испания (което означава, че печелят повече от тези отношения, отколкото ние). Второ, че ЕС е търговски съюз, в който никоя държава членка не може да бъде изтъкната (както самата комисия е подчертавала няколко пъти). И трето, че икономическите връзки се изграждат от частни компании, а не от правителства. Двустранните отношения между САЩ и Испания са полезни и за двете страни, както в търговската, така и в отбранителната сфера.

Нека си припомним, че сме били тук и преди. През март Тръмп заплаши да прекрати цялата търговия с Испания, след като тя отказа разрешение на САЩ да използва съвместно управлявани бази в Южна Испания, за да продължи атаките си в Иран.

"Испания е ужасна", каза Тръмп по това време, добавяйки, че е казал на министъра на финансите Скот Бесент да "прекрати всички отношения" с европейската страна.