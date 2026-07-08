Христиан Господинов донесе световна титла на България в киокушина

България спечели злато и общо 13 медала на Световната купа "Варна" по карате киокушин, която се проведе на 7 юли като част от юбилейния 20-и Международен лагер по бойни изкуства.

Най-големият успех за страната ни донесе Христиан Господинов от Бургас. Той стана световен шампион при юношите на възраст 16-17 години в категория до 75 кг и изкачи България на върха в една от най-престижните международни надпревари по киокушин.

Финалът в категорията се превърна в изцяло български сблъсък, след като Господинов се изправи срещу Денислав Илиев. Илиев също направи силно представяне и заслужи сребърния медал.

Още две сребърни отличия за България спечелиха Дарина Дойнова и Виктор Колев. Така страната ни завърши турнира с общо три вицешампионски титли.

Бронзови медали от Световната купа "Варна" взеха Благовеста Митровска, Далия Стоянова, Георгия Богословова, Стоян Саваков, Рая Иванова, Гергана Маринова, Никола Михайлов, Виктор Василев и Мариан Балабанов.

С общо 13 отличия - 1 златен, 3 сребърни и 9 бронзови медала, България зае третото място в крайното отборно класиране. Победител стана Казахстан с 27 медала - 11 златни, 6 сребърни и 10 бронзови, а Полша се нареди на трета позиция с 9 отличия - 3 златни, 3 сребърни и 3 бронзови.

Световната купа "Варна" отново затвърди мястото си сред големите международни състезания в киокушина. Тази година турнирът събра 436 състезатели от 25 държави и беше един от акцентите в програмата на 20-ия Международен лагер по бойни изкуства, който се провежда край Варна и ще продължи до края на седмицата.