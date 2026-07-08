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Мъж изби три зъба на 17-годишен ученик на плажа в Китен

Нападателят е арестуван

08.07.2026 | 12:03 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж от Свищов (40 г.) е задържан, след като е ударил 17-годишен ученик от София и му избил три предни зъба, съобщиха от МВР в Бургас.

Инцидентът е станал около 1:00 часа на 7 юли на плаж "Атлиман" край бар "Краун" в Китен. Сигналът е подаден в Районното управление в Приморско от ръководител на ученическа група, в която бил и пострадалият младеж.

По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж е възникнал конфликт, при който 40-годишният нападнал едно от момчетата и му нанесъл удар в лицето.

Срещу задържаният е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

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Тагове:

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