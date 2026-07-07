Намериха жената, взривила Вадим Ермолаев, застреляна и заровена край Киев

Вечерта на 6 юли жената, заподозряна в опит за убийство на украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, е била намерена застреляна близо до Киев, съобщава "Украинска правда", позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

Според източници на изданието, жената е била извън Украйна от 22 март 2025 г. до 1 юли 2026 г.

"Украинска правда" не посочва името на жертвата, но историята е илюстрирана със снимка на Анастасия Березовская, която Интерпол е обявил за издирване във връзка с опита за убийство.

Според източници на украинската полиция, разговаряли с изданието, тялото на жената е било намерено погребано близо до Киев около 23:00 часа на 6 юли Друг източник на УП в правоохранителните органи съобщи, че по случая вече са задържани двама заподозрени. Единият от тях е настоящ служител на Главното разузнавателно управление, другият е бивш служител на реда.

"Украинска правда" е отправила запитвания до Главното разузнавателно управление и Националната полиция на Украйна.

Атентатът срещу олигарха

В края на юни в Монако бе извършен опит за убийство на Вадим Ермолаев, бизнесмен от Днепър, който преди това е бил в списъка на Forbes Ukraine. В коридора на дома му, откъдето Ермолаев се връщал със спътницата си и 13-годишния си син, била оставена торба с експлозиви. И тримата са ранени при експлозията, а на спътницата на Ермолаев (според съобщения в медиите, Анна Насобина, дъщеря на бившия първи заместник-прокурор на Днепропетровска област и една от основателките на социалния клуб Club Éclectique) са ампутирани и двата крака.

На 3 юли Интерпол обяви 39-годишната украинска гражданка Анастасия Березовская за международно издирване. Според правоохранителните органи на Монако тя е заподозряна в поставяне на взривно устройство, което е ранило тежко санкционирания украински бизнесмен Вадим Ермолаев и неговите роднини. Според съобщения в медиите, разследващите са идентифицирали жената чрез записи от камери за наблюдение и показания на очевидци.

Кой е Вадим Ермолаев?

Вадим Ермолаев е бизнесмен от Днепър, основател на търговско-производствената корпорация "Алеф" и един от най-големите предприемачи в града. Преди това той редовно е бил включван в списъка на 100-те най-богати хора в Украйна според Forbes. През 2019 г. той се отказа от украинско гражданство в полза на кипърски паспорт.

Ермолаев беше една от фигурите в разследването на "УП" "Монако батальон" за украински бизнесмени, политици и олигарси, заселили се на Лазурния бряг по време на пълномащабната война.