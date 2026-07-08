Пулев: В активен диалог сме с "Лукойл" да няма сътресения на пазара на горива

Държавата поддържа активен диалог с ръководството на "Лукойл", за да предотврати сътресения на пазара на горива.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на изслушване в парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия в отговор на въпрос на народния представител Мартин Димитров от "Демократична България".

Пулев подчерта, че рафинерията е стратегически актив не само за България, но и за региона, а всяко нарушаване на нормалната ѝ работа би имало негативен ефект върху пазара на горива и икономиката.

По думите му в момента има изграден механизъм за регулярна комуникация и обмен на информация между държавата и дружеството, което позволява своевременно да бъдат предотвратявани рискове за пазара.

Министърът обясни, че настоящата ситуация е резултат от поредица от събития, включително предсрочно изискване на вътрешногрупов кредит от страна на "Литаско" (Litasco), което е довело до затруднения във взаимоотношенията между дружествата. Според него изпълнението на подобно искане би създало риск и от нарушаване на действащите санкционни режими.

"Литаско" по собствена инициатива е потърсило контакт с новото правителство и е предложило да вдигне запора върху сметките на рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас“, каза Пулев.

До блокирането на договореностите между „Лукойл“ и доставчиците в Швейцария се е стигнало, след като „Литаско“ е поискало предсрочно вътрешен индустриален кредит от компанията майка в размер на около 400 млн. евро. От своя страна „Лукойл“ е отказал плащането поради липса на финансов ресурс за толкова шоково разплащане, както и поради риск от нарушаване на международните санкционни режими, тъй като този капитал би могъл да достигне до руски компании.

Икономическият министър поясни, че с встъпването в длъжност на новото правителство от "Литаско" са инициирали комуникация и са предложили взаимноизгодно решение. Разблокирането на банковите сметки дава възможност на бургаската рафинерия да купува диверсифициран петрол с високо качество, докато за швейцарското дружество ползата се изразява в запазване на стойността на самия актив в контекста на напредналите преговори за продажба, които се водят в момента между руските собственици и международни консорциуми.

Пулев съобщи още, че е проведена среща с ръководството на дружеството, на която е обсъдена възможността за диверсификация на доставките на суров петрол. Целта е рафинерията да работи с висококачествен петрол, който отговаря на техническите изисквания на производството и ще подобри сигурността на доставките.

По отношение на арбитражното производство министърът посочи, че темата е в компетентността на Министерството на финансите, което следи развитието на случая и разполага с необходимата информация.