Ники Урумов се завръща към музиката след 21 години

След премиерата на първата песен "Не без теб" филмовият продуцент и режисьор Ники Урумов представя още две нови авторски композиции - "Демон" и "Друг". С тях той официално завършва първия си макси сингъл.

"Идеята дойде след реализацията на песента "Обезумели" с група P.I.F. Направихме го заради Димо. В тези 21 години, в които не бях правил нищо, нямах намерение да продължавам, но като направих тази песен, реших да опитам още нещо", сподели Урумов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Проектът е финансиран по програма на НФ "Култура", но реализацията му се забавя заради многото филмови ангажименти на продуцента и режисьор. По думите му дори е имало момент, в който проектът е бил близо до това изобщо да не се случи, преди да бъде завършен в последния момент.

От "Обезумели" към новите песни

"Идеята беше да бъде продължение на "Обезумели". Единствено "Демон" бе направена по-рано, миналата година. Всички клипове са черно-бели. Впоследствие нещата се промениха. Това, което имахме като бюджет за клиповете, вече не беше реалистично. Затова минахме през AI генериране", разказа Ники Урумов в "България сутрин".

Той обясни, че работата с изкуствен интелект не е толкова лесна, колкото изглежда отстрани. По думите му часове генериран материал се изхвърлят, защото просто не стават.

"Заснехме цялото пеене в двете парчета, снимани с AI, на живо. Лошото е, че AI започва да твори неща, които ти не искаш", посочи Урумов.

Той допълни, че благодарение на изкуствения интелект е успял "да посети" Антарктида.

Битката да стигнеш до публиката

Едно от най-големите предизвикателства пред него остава достигането до слушателите.

"Голямото предизвикателство е как да стигна до публиката, не знам как се прави това нещо. Доста е трудно. Опитваме през реклама", призна филмовият продуцент и режисьор.

Урумов свързва темите в песните с вечната вътрешна борба между доброто и лошото, както и с трудностите, през които човек преминава.

"Винаги в нас се борят доброто и лошото. Когато имаме трудности, ставаме по-силни и по-добри. Въпросът е къде и какво ценим. Аз все се боря с трудности, с вятърни мелници", подчерта Ники Урумов.