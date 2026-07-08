3€ за артикул: Как ще се начислява новото мито за онлайн поръчки извън ЕС?

"От 1 юли влязоха в сила нови европейски правила за малките пратки до 150 евро от държави извън Европейския съюз, които предвиждат митническа такса от 3 евро за всеки различен вид артикул", обясни изпълнителният директор на Българската Е-комерс асоциация (БЕА) Жанета Найденова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ именно различното тълкуване на новите правила от онлайн платформите е довело до объркване сред потребителите.

Хаос при начисляването на таксите в онлайн платформите

Тя поясни, че част от платформите вече начисляват правилно таксите и показват отделно стойността на стоките, митническите такси и ДДС още преди плащането.

Други все още не начисляват новата такса, въпреки че ще трябва да я внесат към Европейския съюз, а трети неправилно начисляват по 3 евро за всяка бройка, вместо за всеки различен вид артикул.

"Очакваме един междинен период, в който платформите би трябвало 100% да отговарят на тези изисквания, но те са огромни платформи и за тях е нужно време да препрограмират системите", каза Найденова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Как се пресмятат новите 3 евро за артикул

Тя даде пример, че при поръчка на плажна кърпа, джапанки и бански ще бъдат начислени общо 9 евро, защото това са три различни вида артикули. Ако обаче потребителят поръча три различни кърпи, таксата трябва да бъде само 3 евро.

По думите ѝ няма значение дали продуктите са от различни търговци, ако са закупени в рамките на една поръчка през една и съща платформа.

"Правилото от 3 евро на уникален различен вид артикул важи за цялата поръчка до 150 евро", подчерта Найденова.

Тя обърна внимание и на поръчките над 150 евро.

Според нея потребителите не трябва да остават с впечатлението, че ще избегнат новата такса, тъй като в този случай стоките преминават през стандартно митническо оформяне.

Специалистът допълни, че точният размер на дължимите суми ще стане ясен едва след обработката на пратката от митническия агент или куриерската фирма, което може да доведе и до по-дълъг срок за доставка.

Изпълнителният директор на Българската Е-комерс асоциация каза още, че от 2028 г. влиза в сила цялостната митническа реформа на ЕС, чиято цел е да осигури равни условия за европейските търговци и продавачите от държави извън Общността.

По думите ѝ само през миналата година в Европейския съюз са пристигнали над 5,8 млрд. малки пратки, което е наложило промени в начина на обработването им. Тя посочи още, че в някои държави вече се прилага и отделна такса за обработка на пратките.

В края на разговора Найденова акцентира и върху

безопасността на продуктите, поръчвани от онлайн платформи.

Според нея ниската цена не е най-големият проблем, а рискът опасни стоки да достигнат до европейските потребители.

Найденова припомни, че както търговците, така и потребителите могат да проверяват дали даден продукт фигурира в европейската система за опасни стоки Safety Gate, преди да бъде поръчан.

"Моята препоръка към всички потребители е просто да внимават, да проверяват и да търсят повече информация, защото след това вече е доста късно", заключи гостът.