На срещата Тръмп - Зеленски: САЩ дават лиценз на Украйна да прави "Пейтриът"

Срещата между президентите на Украйна Володимир Зеленски и на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара приключи, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на американския президент. Сред договореностите по време на срещата е, че САЩ ще дадат лиценз на Украйна за производството на "Пейтриът".

В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски са „с трудни характери“, допълва агенцията.

„Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек,“ каза Тръмп, визирайки застаналия до него Зеленски. Но после го похвали, че върши страхотна работа и че е много ефективен и заяви, че е изградил добри отношения с него.

„Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война,“ каза на свой ред Зеленски на Тръмп.

Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. А Тръмп спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите "Пейтриът". Той съобщи и, че САЩ ще дадат лиценз на Украйна за производството на ракети за „Пейтриът“.

„Ще им дадем правото да произвеждат „Пейтриът“. Ще им покажем как да го направят“, каза Тръмп, цитиран и от Асошиейтед прес.

Зеленски отдавна настоява за получаването на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Той многократно е призовавал Украйна да получи лиценз за производство на тази технология, отбелязва агенцията.

Тръмп каза, че компанията производител на „Пейтриът“ все още не е била информирана за намерението за предоставяне на лиценз за Украйна, но изрази увереност, че нещата ще се уредят, предаде Франс прес.

Тръмп спомена и че ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това, предаде Ройтерс.

Относно дроновете американският лидер каза, че мисли, че може да бъде постигната сделка. „Ние ще купуваме техни дронове“, допълни той. Тръмп каза, че украинците произвеждат страхотни дронове и в големи количества. „Това е невероятна технология, тя е много евтина“, каза Тръмп. „Вие сте много талантлив народ“, допълни той. „Така, че ние ще сключим сделка“, добави Тръмп.

Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната и добави, че САЩ ще работят по нещо като пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна, посочва Асошиейтед прес. Тръмп не изключи част от този пакет от потенциални гаранции от страна на Вашингтон да бъдат и стъпки по обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство.

В отговор на въпрос на Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски пък се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, допълва Укринформ. “Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той.

В миналото Зеленски каза, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място, без Москва.

Същевременно преди началото на разговорите с украинския лидер Тръмп засегна и други теми, освен украинското досие. Той например предупреди Иран, че САЩ вероятно ще нанесат нови удари по ирански цели тази вечер, предаде Ройтерс. „Ще отправя малко предупреждение: тази вечер ще ги ударим силно,“ заяви Тръмп пред репортери, преди да започне разговора със Зеленски.

Относно бъдещи удари по обекти в Иран Тръмп каза, че САЩ биха могли да извадят от строя електропреносната мрежа, или водноелектрически централи, но не искат да го правят. Той спомена, че САЩ биха могли и да превземат остров Харг.

Тръмп съобщи също така, че по време на ударите снощи са били извадени от строя 28 ирански плавателни съда и че вероятно САЩ се извадят от строя още и тази нощ

В началото на срещата със Зеленски Тръмп коментира и закритото заседание, което лидерите на страните от НАТО проведоха в Анкара, след което беше публикувана и декларация. Тръмп дефинира това заседание като „страхотно“. Президентът на САЩ дори каза, че „е имало много любов в залата“, в която се е провеждала срещата на върха, допълва Франс прес. (БТА)