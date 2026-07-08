Едно от най-посещаваните заведения на "Каваците" работило с нефискален принтер

Националната агенция за приходите (НАП) установи сериозно нарушение в едно от най-посещаваните заведения на плаж "Каваците", където вместо фискално устройство е използван нефискален принтер. По този начин извършените продажби не са били отчитани в системата на приходната администрация. Това каза пред журналисти в Созопол Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП.

Това означава, че продажбите не са били регистрирани в НАП и не са отчитани по законоустановения ред, заяви Митова. В обекта веднага е изпратен оторизиран сервизен техник, който извлича информацията от устройството. След анализ на данните ще бъде определен действителният размер на неотчетения оборот, а след това ще бъдат предприети административнонаказателни действия.

Ще бъдат наложени санкции и за неиздаване на касови бележки, тъй като документите, които са предоставяни на клиентите, не представляват фискални бонове, уточни Митова.

До момента на територията на Созопол са проверени 76 търговски обекта, като в 25 от тях са установени нарушения.

Най-често констатираме неиздаване на касови бележки и несъответствия между наличните парични средства в касата и отчетените обороти от фискалните устройства, каза Анна Митова.

За периода от 29 юни т.г. до 6 юли т.г. НАП е извършила 650 проверки по Черноморието и във вътрешността на страната. При 226 от тях са установени нарушения.

Тревожна е тенденцията за масово неиздаване на касови бележки по Черноморието. Напомняме, че при повторно нарушение законът позволява търговският обект да бъде запечатан. Фактът, че един обект е проверен днес, не означава, че няма да бъде проверен отново още на следващия ден, предупреди директорът на дирекция "Комуникации“ в НАП.

Към момента в Созопол няма запечатани обекти заради неиздаване на касови бележки, но има данни за няколко обекта, че през последната една година са с второ такова нарушение.

Заради констатираната ниска фискална дисциплина приходната агенция ще командирова допълнителни екипи от вътрешността на страната, които ще се включат в летните проверки по Черноморието.

Mитова коментира и сигнали в социалните мрежи и медиите за необичайно високи цени в заведения по Южното Черноморие. Тя посочи, че те сами по себе си не представляват нарушение.

Сигналите са същите, каквито гражданите публикуват и в социалните мрежи – парче торта за 18 евро, таратор за 9 евро. При проверките се установява, че такива случаи действително има. Това обаче не означава автоматично, че е налице нарушение, каза Митова.

По думите ѝ всеки търговец има право да формира цените си, но ако те са повишени спрямо предходен период, трябва да може да докаже, че увеличението се дължи на обективни икономически фактори.

Търговците имат право да представят своите обяснения. Ние ще преценим дали повишението на цените е икономически обосновано и дали се дължи на реални икономически фактори. Те разполагат с петдневен срок да предоставят необходимите документи, след което НАП извършва анализ на цялата постъпила информация, обясни Анна Митова.

На въпрос дали действително има заведение, което предлага таратор за 9 евро, тя отговори утвърдително.

Доколкото имам информация, да, има такова заведение. Важно е обаче да се подчертае, че самият факт, че някъде се предлага таратор за 9 евро, не представлява нарушение. Ако търговецът е повишил цената по икономически обоснован начин и има потребители, които са готови да я платят, това е въпрос на пазарен избор, а не на държавна намеса. Държавата няма правомощия да определя цените. Нашата задача е единствено да проверим дали се спазва законът“, заяви Митова.

Паралелно с това НАП извършва проверки за спазването на Закона за въвеждане на еврото. В рамките на контролната кампания в Созопол от 50 търговски обекта вече са изискани документи, свързани с формирането на цените.