ЕП подкрепи дигиталното евро за разплащания

Европейският парламент подкрепи използването на цифрови активи - благоприятна за иновациите и сигурна за финансовите разплащания среда. Инвестициите и технологичното развитие трябва да останат в ЕС, с иновации в разплащанията и конкурентни финансови пазари, се казва в приетия от евродепутатите текст.

Необвързващото чрез законодателство решение, прието вчера с 390 гласа „за“, 86 „против“ и 134 „въздържали се“, отбелязва, че ЕС е сред първите юрисдикции, които са приели специален режим за криптоактиви (MiCAR) и са приложили така наречената технология на разпределените регистри (distributed ledger technology - DLT) във финансите.

Новата технология предизвика вълнение на финансовите пазари и въпреки че наименованието ѝ навярно звучи технически, твърди се, че тя има потенциала напълно да промени начина на функциониране на финансовите пазари и банковото дело и е важна за централните банки като Европейската централна банка (ЕЦБ).

Евродепутатите приветстват текущата работа по цифровото евро, обхващаща както търговията на дребно, така и търговията на едро, и подкрепят краткосрочния (Pontes) и дългосрочния (Appia) проект за технология на разпределените регистри (DLT) за разплащания на едро с централните банки. Те призовават Европейската комисия и Европейската централна банка да гарантират, че бъдещите решения относно цифровото евро ще работят безпроблемно с инфраструктурата на DLT и ще допълват паричните средства на европейците, се казва в прессъобщение на ЕП.

Докладчик по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно създаването на цифровото евро е евродепутатът от групата на Европейската народна партия (християндемократи) Фернандо Наварете Рохас, който даде днес пресконференция на тази тема, съобщава БТА.

„Нека започна с това, че пакетът за единна валута, по който ще гласуваме утре, има една основна цел: да даде на европейските граждани по-голяма свобода в това как се разплащат със собствените си пари. Той подсилва две взаимно допълващи се възможности - кеш и цифрово евро", заяви докладчикът.

„Ще започна с парите в брой (кеш). Този пакет осигурява първата реална европейска гаранция, че гражданите могат действително да имат достъп и да използват кеш в ежедневния си живот. Използването на законни платежни средства означава точно това. Означава, че търговците ще бъдат задължени да приемат плащания в кеш лично и да не отказват безкасови плащания, които все повече виждаме в градовете ни и което вече няма да бъде позволено.

Страните членки на ЕС трябва да гарантират, че гражданите им наистина ще имат достъп до и ще могат да използват кеш, включително в селски и по-слабо населени райони. И трябва да вземат мерки съвместно с финансовия сектор, когато този достъп се влоши. Гражданите трябва да имат достъпни канали, за да направят оплакване, ако им бъде отказано да се разплатят с кеш.

Всяка държава членка ще се нуждае също така от план за устойчивост, така че да има пари в брой, ако електронните разплащания случайно излязат от строя. Това не е носталгичен жест, а бъдеща гаранция, че смисълът на цифровизацията е винаги да бъдат добавяни нови възможности за гражданите и никога да не бъдат стеснявани. Това не е избор между плащанията в кеш и цифровите разплащания, а такъв, че гражданите да могат да продължат да избират как да плащат - или с цифрови средства, или по традиционния начин", обясни Фернандо Рохас.

„Отговорите за цифровото евро са свързани, но специфични. Европейската платежна система днес е силно зависима от доставчици, инфраструктура и стандарти, базирани извън ЕС. Тази зависимост за съжаление не може повече да бъде политически риск, с който просто можем да живеем. Затварянето на тази празнина започва днес с този пакет. Цифровото евро дава на европейските граждани в общи линии паневропейска възможност за цифрови разплащания.

Такава, за която важи европейското право, която се управлява от европейските институции и която носи отговорност пред гражданите на ЕС, а не пред центрове за вземане на решения извън съюза. Цифровите разплащания никога не трябва да означават, че човек се отказва от поверителността си. И този пакет гарантира точно това. За плащанията онлайн нивото на поверителност на цифровото евро е значително по-високо от сегашното ниво на средствата за цифрови разплащания.

За разлика от международните схеми за разплащания, с които доста сме свикнали, Европейската централна банка и националните централни банки няма да могат да идентифицират индивидуалния потребител на една трансакция. Данните за трансакциите в централната инфраструктура за сделките ще бъдат автономни. Така че европейската система не би могла да направи връзка между дадено разплащане с конкретен човек. Не е така със сегашните схеми на кредитните карти. Доставчиците на услугите за разплащания ще имат достъп само до личните данни, които са стриктно необходими на механизмите за предотвратяване на прането на пари и измамите.

Точно това е съдържанието на текста, не което може би сте чули или за което има някакви слухове. Моля, насърчавам ви да се запознаете с текста и всички разпоредби в тази насока. А с разплащанията офлайн с цифровото евро ще отидем дори още по-далече, нещо, до което пазарът няма достъп днес. Поверителността ще бъде съпоставима с плащанията в кеш. Как точно ще стане това? Тъй като трансакциите в офлайн версията на цифровото евро се извършват директно между устройствата на потребителите, няма да има посредници, а пряка връзка между купувача и продавача, без посредници и без данни какво е било купено, кога или от кого. Никой във Франкфурт или където и да било другаде ще може някога да реши какво един гражданин може или не може да купи със собствените си пари. Казано е точно и извънредно ясно в текста, че програмируемите пари са забранени при цифровото евро.

Това е правна гаранция, вписана в европейското право и подкрепена от Европейския парламент, че плащанията на гражданите винаги ще останат тяхна лична работа. Цифровото евро ще направи също така и еврото по-устойчиво с предоставената възможност да работи без интернет връзка", каза още евродепутатът.

„Накрая, този пакет укрепва иновациите в частния сектор. Той използва отново съществуващата инфраструктура и стандарти, така че банките и доставчиците на услуги за разплащания ще могат да продължат да се конкурират и да усъвършенстват услугите си в споделената европейска среда, която е взаимно свързана в цялата еврозона. Модернизирането на валутата ни означава също, че парите в брой са защитени и по-силни. Цифрово евро, което гарантира изцяло поверителността и отговаря на европейското право, а не на чужди интереси. Система за разплащания, която работи дори когато нещо се обърка, като например спиране на електроснабдяването. Това са резултатите, които носи този пакет за ежедневния живот на европейските граждани“, заключи докладчикът на ЕП по създаването на цифровото евро.

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