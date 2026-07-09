Закони, проекти, финансиране - какво ще решава Министерският съвет днес

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 12 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за одобряване на Годишен отчет за 2025 г. за напредъка по изпълнението на мерките от Плана за действие (2021 - 2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за определяне на представители на Република България в управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за позицията на Република България за участие в заседанието на Еврогрупата и в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 9 и 10 юли 2026 г. в Брюксел. Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Решение за приемане на актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което ще се проведе на 9 и 10 юли 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), проведено на 28 и 29 май 2026 г.

в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета по общи въпроси на Европейския съюз, част „Кохезионна политика“, проведено на 4 и 5 юни 2026 г. в Никозия.

Внася: заместник министър-председателят

10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи“, проведено на 4 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

13. Проект на Решение за приемане на План за 2026 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024 - 2027 г. и одобряване на Отчет за 2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

14. Проект на Решение за одобряване на Доклад относно дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2025 г. и Отчет за изпълнение на Плана за 2025 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба

с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

15. Проект на Решение за приемане на Национален план на Република България за 2026 г. за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети

страни и одобряване на Отчет за изпълнението на Националния план за 2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

16. Проект на Решение за одобряване на Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 г.

Внася: министърът на отбраната

17. Проект на Решение за одобряване изпълнението на Допълнителни изисквания към Програмен план за способности свързан с авиобазите 9A9001 (Airbasing CPP #1 Additional Requirements), което да се реализира по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Внася: министърът на отбраната

18. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 26 май 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

19. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 10 юли 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

20. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 14 юли 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

21. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус.

Внася: министърът на външните работи

22. Проект на Решение за признаване на Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ за национално представителна организация на хора с увреждания.

Внася: министърът на труда и социалната политика

23. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Петко Станков Чобанов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

Внася: министърът на образованието и науката

24. Проект на Решение за одобряване на Национален план на Република България за изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура - Демонстрационна фаза 2023 - 2026 г. и Оперативен план за изпълнението му и проект на Решение за одобряване на финансиране за 2026 г. за обезпечаване на дейностите от Националния план на Република България за изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура - Демонстрационна фаза 2023 - 2026 г. и Оперативен план за изпълнението

му.

Внася: министърът на образованието и науката

25. Проект на Решение за одобряване на финансиране на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

26. Проект на Решение за одобряване на финансиране на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

27. Проект на Решение за определяне на представители на министерствата в съвета на настоятелите на Българската академия на науките.

Внася: министърът на образованието и науката

28. Проект на Решение за одобряване на финансиране на трансфери за общини за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

29. Проект на Решение за откриване на филиал в структурата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Добрич.

Внася: министърът на образованието и науката

30. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации“, проведено на 29 и 30 април 2026 г. в Никозия.

Внасят: министърът на иновациите и дигиталната трансформация министърът на транспорта и съобщенията

31. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации“, проведено на 9 юни 2026 г. в Люксембург.

Внасят: министърът на иновациите и дигиталната трансформация министърът на транспорта и съобщенията

32. Проект на Решение за одобряване на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2025 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

33. Проект на Решение за одобряване на Изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги: Подобряване на институционалния капацитет за прилагане на подходи за интегрирано териториално развитие в регионалното развитие в България между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, част от групата на Световната банка (RAS) - Р500791, одобрено с Решение № 917 на Министерския съвет от 20 декември 2023 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

34. Проект на Решение за одобряване на проект на изменение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Фонда за справедлив преход и от държавния бюджет.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

35. Проект на Решение за одобряване на условията по проект на Договор за застраховка „Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорността за ядрена вреда на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

36. Проект на Решение за разрешаване извършването на хидротехнически работи във вътрешните морски води на Република България със специализиран кораб, плаващ под чуждо знаме, във връзка с изпълнение на обект: „Възстановяване на проектните параметри пред к. м. № 2 на пристанищен терминал „Петрол - Варна” и на обект: „Пристанище за обществен транспорт Варна - „Пристанищен терминал Логистичен център Варна“, гр. Белослав - Етап III, удълбочаване на акваторията и транспорт на издрагираните земни маси до подводно депо на обект: „Пристанище за обществен транспорт Варна - „Пристанищен терминал Логистичен център Варна - гр. Белослав“.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

37. Проект на Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

38. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

39. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 13 юли 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните

40. Проект на Решение за одобряване проект за изменение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

41. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-226/26, Европейската комисия срещу Република България, образувано пред Съда на Европейския съюз по повод предявена искова молба на основание чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Внася: министърът на околната среда и водите

42. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-160/26 Associacao IUS OMNIBUS II на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Supremo Tribunal de Justica (Португалия).

Внася: министърът на туризма

43. Проект на Решение за изплащане на обезщетение по Решението на Европейския съд по правата на човека по Дело „Кофи срещу България“(жалба № 95/24).

Внася: министърът на правосъдието

44. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

45. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

Внася: министърът на вътрешните работи

46. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Внася: министърът на правосъдието